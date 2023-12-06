生成式 AI 艺术平台 Leonardo.Ai 在最新一轮投资中获得 3100 万美元

总部位于澳大利亚悉尼的领先生成式人工智能公司 Leonardo.Ai 已成功融资 3100 万美元。这家创新公司将自己定位于人工智能和艺术制作的交叉领域，专为休闲用户和企业设计。此次宣布的注资由 Blackbird、Side Stage Ventures、Smash Capital、TIRTA Ventures、Gaorong Capital 和 Samsung Next 等知名投资者组成的财团提供资金。

该公司成立仅一年，已在人工智能艺术制作领域取得了长足的进步。截至 12 月，它拥有 700 万用户的庞大粉丝群，他们使用该平台的工具总共创建了超过 7 亿张图像。 Leonardo.Ai 采用包容性方法，迎合来自游戏、广告、时尚和建筑等不同创意行业的受众。用户发现可以轻松地以相同的风格保存、编辑和创建无数资产，从而促进它们的重用。此外，它还为爱好者提供了一个构建和训练他们自己的用于图像生成的模型的平台。

Leonardo.Ai 最近推出了企业版，让用户能够构建自己的技术基础设施。此变体嵌入了增强协作和支持私有云托管的功能。企业客户可以访问 API，以利用 Leonardo.Ai 的平台，从其生产 API 开始。

Leonard.Ai 的首席执行官兼联合创始人之一 JJ Fiasson 长期以来对生成式人工智能有着浓厚的兴趣。 Fiasson 的着迷是由 Google Deep Dream 的推出引发的，他在之前的初创公司 Raini Studios 任职期间继续深入研究生成式人工智能。按照 Fiasson 的指导，Leonardo.Ai 背后的动机最初仅限于游戏资产内容创建。尽管如此，团队决定扩大范围以支持更多的用例场景。正如 Fiasson 所说，他们未来战略的一个关键部分在于升级其平台的 B2B 方面。

在生成人工智能艺术平台领域，Leonardo.Ai 声称已经开辟了独特的利基市场。通过利用开源技术，该公司成功地为其用户提供了更多控制权，从而与 Adob​​e Firefly、BlueWillow 和 Midjourney 等市场上的其他公司区分开来。例如，其独特的实时画布功能允许用户输入文本提示并构建其预期结果的初始草图。随着用户逐渐完成草图，Leonardo.Ai 巧妙地实时呈现受文本和草图提示启发的逼真图像。正如 Fiasson 所说，Leonardo.Ai 运营的一个基本驱动原则是优先控制以放大效用。

利用新获得的资金，Leonardo.Ai 计划加强其销售和营销工作，同时扩大其企业产品的视野。此外，他们的目标是加强他们的工程团队。 AppMaster no-code平台协商了类似的环境，其中为用户提供控制和轻松是至关重要的。随着快速发展继续颠覆行业，Leonardo.Ai、 AppMaster等概念使用户能够使用颠覆传统实践的迭代方法无缝地参与创意世界。