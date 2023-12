Die generative KI-Kunstplattform Leonardo.Ai erwirbt 31 Millionen US-Dollar in der neuesten Investitionsrunde

Leonardo.Ai, ein bahnbrechendes Unternehmen für generative KI mit Sitz in Sydney, Australien, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 31 Millionen US-Dollar eingeworben. Dieses innovative Unternehmen positioniert sich im Schnittbereich von künstlicher Intelligenz und künstlerischer Produktion und richtet sich sowohl an Gelegenheitsnutzer als auch an Unternehmen. Die angekündigte Kapitalspritze wurde von einem Konsortium prominenter Investoren finanziert, darunter Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital und Samsung Next.

Das Unternehmen wurde erst vor einem Jahr gegründet und hat bereits erhebliche Fortschritte in der KI-Kunstproduktionslandschaft gemacht. Im Dezember konnte sie sich einer riesigen Fangemeinde von sieben Millionen Nutzern rühmen, die zusammen über 700 Millionen Bilder mit den Tools der Plattform erstellt haben. Leonardo.Ai verfolgt einen integrativen Ansatz und richtet sich an Zielgruppen aus verschiedenen Kreativbranchen wie Gaming, Werbung, Mode und Architektur. Benutzer finden es einfach, unzählige Assets in einem identischen Stil zu speichern, zu bearbeiten und zu erstellen und so ihre Wiederverwendung zu erleichtern. Darüber hinaus bietet es Enthusiasten eine Plattform, um ihre eigenen Modelle für die Bilderzeugung zu konstruieren und zu trainieren.

Leonardo.Ai hat kürzlich seine Unternehmensversion herausgebracht, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Technologieinfrastruktur aufzubauen. Diese Variante ist mit Funktionen ausgestattet, die die Zusammenarbeit verbessern und privates Cloud-Hosting unterstützen. Unternehmenskunden erhalten Zugriff auf APIs, um die Plattform von Leonardo.Ai zu nutzen und mit der Produktions-API zu beginnen.

JJ Fiasson, der CEO und einer der Mitbegründer von Leonard.Ai, beschäftigt sich seit langem mit generativer KI. Fiassons Faszination wurde durch den Start von Google Deep Dream geweckt und er beschäftigte sich während seiner Zeit bei seinem vorherigen Startup, Raini Studios, weiter intensiv mit generativer KI. Das von Fiasson geleitete Motiv hinter Leonardo.Ai beschränkte sich zunächst auf die Erstellung von Spiel-Asset-Inhalten. Dennoch beschloss das Team, den Anwendungsbereich zu erweitern, um eine größere Anzahl von Anwendungsszenarien zu unterstützen. Wie Fiasson feststellte, besteht ein entscheidender Teil ihrer zukünftigen Strategie darin, die B2B-Aspekte ihrer Plattform zu steigern.

Im Bereich generativer KI-Kunstplattformen behauptet Leonardo.Ai, eine einzigartige Nische geschaffen zu haben. Durch die Nutzung von Open-Source-Technologien ist es dem Unternehmen gelungen, seinen Benutzern mehr Kontrolle zu bieten und sich so von anderen auf dem Markt wie Adobe Firefly, BlueWillow und Midjourney abzuheben. Die einzigartige Live-Canvas-Funktion ermöglicht es Benutzern beispielsweise, eine Textaufforderung einzugeben und eine erste Skizze ihres geplanten Ergebnisses zu erstellen. Während der Benutzer mit der Skizze schrittweise fortschreitet, manifestiert Leonardo.Ai gekonnt in Echtzeit ein fotorealistisches Bild, das sowohl von den Text- als auch von den Skizzenaufforderungen inspiriert ist. Ein grundlegendes Antriebsprinzip der Geschäftstätigkeit von Leonardo.Ai besteht, wie von Fiasson dargelegt, darin, der Kontrolle Vorrang einzuräumen, um den Nutzen zu steigern.

Durch die Nutzung der neu gesicherten Mittel plant Leonardo.Ai, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu verstärken und gleichzeitig seinen Horizont in Richtung seines Unternehmensprodukts zu erweitern. Darüber hinaus wollen sie ihr Engineering-Team verstärken. Die AppMaster no-code Plattform bewältigt ein ähnliches Umfeld, in dem es oberste Priorität hat, den Benutzern Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit zu geben. Da der rasante Fortschritt weiterhin Branchen revolutioniert, ermöglichen Konzepte wie Leonardo.Ai, AppMaster usw. Benutzern die nahtlose Einbindung in die kreative Welt mithilfe iterativer Methoden, die traditionelle Praktiken auf den Kopf stellen.