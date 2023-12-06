Арт-платформа генеративного искусственного интеллекта Leonardo.Ai привлекла 31 миллион долларов США в ходе последнего инвестиционного раунда

Leonardo.Ai, новаторская компания в области генеративного искусственного интеллекта, базирующаяся в Сиднее, Австралия, успешно получила финансирование в размере 31 миллиона долларов США. Эта инновационная компания позиционирует себя в сфере искусственного интеллекта и художественного производства, предназначенной как для обычных пользователей, так и для бизнеса. Объявленное вливание капитала было профинансировано консорциумом известных инвесторов, включая Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital и Samsung Next.

Компания возникла всего год назад и уже добилась значительных успехов в сфере производства произведений искусства с использованием искусственного интеллекта. По состоянию на декабрь у него было огромное количество поклонников в семь миллионов пользователей, которые в совокупности создали более 700 миллионов изображений с помощью инструментов платформы. Применяя инклюзивный подход, Leonardo.Ai обслуживает аудиторию из различных творческих отраслей, таких как игры, реклама, мода и архитектура. Пользователи считают, что сохранять, редактировать и создавать множество ресурсов в одинаковом стиле легко, тем самым облегчая их повторное использование. Кроме того, он предлагает энтузиастам платформу для создания и обучения своих собственных моделей, предназначенных для генерации изображений.

Предоставляя пользователям возможность создавать собственную технологическую инфраструктуру, Leonardo.Ai недавно выпустила корпоративную версию. В этот вариант встроены функции, которые расширяют возможности совместной работы и поддерживают хостинг в частном облаке. Корпоративным клиентам предоставляется доступ к API-интерфейсам для извлечения выгоды из платформы Leonardo.Ai, начиная с ее производственного API.

Джей Джей Фиассон, генеральный директор и один из соучредителей Leonard.Ai, давно увлекается генеративным искусственным интеллектом. Увлечение Фиассона было вызвано запуском Google Deep Dream, и он продолжал глубже погружаться в генеративный искусственный интеллект во время работы в своем предыдущем стартапе Raini Studios. Мотив создания Leonardo.Ai, по указанию Фиассона, изначально ограничивался созданием контента для игровых ресурсов. Тем не менее, команда решила расширить возможности для поддержки большего количества сценариев использования. Как заявил Фиассон, важная часть их будущей стратегии заключается в эскалации B2B-аспектов их платформы.

В сфере генеративных арт-платформ искусственного интеллекта компания Leonardo.Ai утверждает, что заняла уникальную нишу. Используя технологии с открытым исходным кодом, компании удалось предоставить больше контроля своим пользователям, тем самым отличаясь от других компаний на рынке, таких как Adobe Firefly, BlueWillow и Midjourney. Например, его отличительная функция Live Canvas позволяет пользователям вводить текстовую подсказку и создавать первоначальный набросок предполагаемого результата. По мере того, как пользователь постепенно продвигается к созданию эскиза, Leonardo.Ai умело создает фотореалистичное изображение, вдохновленное как текстовыми, так и эскизными подсказками, в реальном времени. Главный движущий принцип деятельности Leonardo.Ai, по словам Фиассона, заключается в расстановке приоритетов контроля для повышения полезности.

Используя недавно полученные средства, Leonardo.Ai планирует усилить свои продажи и маркетинговые усилия, а также расширить горизонты в отношении своих корпоративных продуктов. Кроме того, они стремятся усилить свою инженерную команду. Платформа no-code AppMaster работает в аналогичной ситуации, где предоставление пользователям контроля и простоты имеет первостепенное значение. Поскольку быстрый прогресс продолжает разрушать отрасли, такие концепции, как Leonardo.Ai, AppMaster и т. д., позволяют пользователям беспрепятственно участвовать в творческом мире, используя итеративные методы, которые переворачивают традиционные практики.