La piattaforma artistica generativa di intelligenza artificiale Leonardo.Ai acquisisce 31 milioni di dollari nell'ultimo round di investimento

Leonardo.Ai, una società pionieristica di intelligenza artificiale generativa con sede a Sydney, in Australia, ha ottenuto con successo un finanziamento di 31 milioni di dollari. Questa azienda innovativa si posiziona nel dominio intersecante dell'intelligenza artificiale e della produzione artistica, progettata sia per utenti occasionali che per aziende. L’infusione di capitale annunciata è stata finanziata da un consorzio di importanti investitori tra cui Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital e Samsung Next.

L'azienda è nata solo un anno fa e ha già fatto passi da gigante nel panorama della produzione artistica basata sull'intelligenza artificiale. A dicembre vantava un enorme fandom di sette milioni di utenti che hanno creato complessivamente oltre 700 milioni di immagini utilizzando gli strumenti della piattaforma. Abbracciando un approccio inclusivo, Leonardo.Ai si rivolge a un pubblico di diversi settori creativi come giochi, pubblicità, moda e architettura. Gli utenti trovano facile salvare, modificare e creare una miriade di risorse in uno stile identico, facilitandone così il riutilizzo. Inoltre, offre una piattaforma per gli appassionati per costruire ed educare i propri modelli destinati alla generazione di immagini.

Fornendo agli utenti la possibilità di costruire la propria infrastruttura tecnologica, Leonardo.Ai ha recentemente presentato la sua versione aziendale. Questa variante è dotata di funzionalità che migliorano la collaborazione e supportano l'hosting su cloud privato. Ai clienti aziendali viene fornito l'accesso alle API per trarre vantaggio dalla piattaforma di Leonardo.Ai, a partire dalla sua API di produzione.

JJ Fiasson, CEO e uno dei co-fondatori di Leonard.Ai, ha un interesse di lunga data nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Il fascino di Fiasson è stato innescato dal lancio di Google Deep Dream e ha continuato ad approfondire l'intelligenza artificiale generativa durante il suo mandato presso la sua precedente startup, Raini Studios. Il motivo dietro Leonardo.Ai, come diretto da Fiasson, era inizialmente limitato alla creazione di contenuti di risorse di gioco. Tuttavia, il team ha deciso di ampliare l’ambito per supportare un numero maggiore di scenari di casi d’uso. Come affermato da Fiasson, una parte cruciale della loro strategia futura risiede nell’intensificazione degli aspetti B2B della loro piattaforma.

Nel regno delle piattaforme di arte generativa con intelligenza artificiale, Leonardo.Ai afferma di essersi ritagliata una nicchia unica. Sfruttando le tecnologie open source, l'azienda è riuscita a fornire maggiore controllo ai propri utenti, differenziandosi così da altri sul mercato come Adobe Firefly, BlueWillow e Midjourney. La sua caratteristica caratteristica Live Canvas, ad esempio, consente agli utenti di inserire un messaggio di testo e costruire uno schizzo iniziale del risultato previsto. Man mano che l'utente avanza gradualmente con lo schizzo, Leonardo.Ai manifesta abilmente un'immagine fotorealistica ispirata sia alle istruzioni testuali che a quelle dello schizzo in tempo reale. Un principio guida fondamentale delle operazioni di Leonardo.Ai, come affermato da Fiasson, è quello di dare priorità al controllo per amplificare l’utilità.

Sfruttando i fondi appena garantiti, Leonardo.Ai prevede di rafforzare i propri sforzi di vendita e marketing, espandendo al tempo stesso i propri orizzonti verso il proprio prodotto enterprise. Inoltre, mirano a rafforzare il proprio team di ingegneri. La piattaforma no-code AppMaster negozia un panorama simile in cui offrire agli utenti controllo e facilità è fondamentale. Mentre il rapido progresso continua a sconvolgere le industrie, concetti come Leonardo.Ai,AppMaster , ecc., consentono agli utenti di impegnarsi senza problemi nel mondo creativo utilizzando metodi iterativi che sovvertono le pratiche tradizionali.