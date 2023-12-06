Üretken Yapay Zeka Sanat Platformu, Leonardo.Ai, Son Yatırım Turunda 31 Milyon Dolar Satın Aldı

Merkezi Sidney, Avustralya'da bulunan öncü bir üretken yapay zeka şirketi olan Leonardo.Ai, başarıyla 31 milyon ABD doları tutarında finansman sağladı. Bu yenilikçi şirket, hem sıradan kullanıcılar hem de işletmeler için tasarlanmış, yapay zeka ve sanatsal üretimin kesişen alanında kendisini konumlandırıyor. Açıklanan sermaye infüzyonu, Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital ve Samsung Next gibi önde gelen yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum tarafından finanse edildi.

Şirket sadece bir yıl önce kuruldu ve şimdiden yapay zeka sanat üretimi alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Aralık ayı itibarıyla, platformun araçlarını kullanarak toplu olarak 700 milyonun üzerinde görsel oluşturan yedi milyon kullanıcıdan oluşan devasa bir hayran kitlesi vardı. Kapsayıcı bir yaklaşımı benimseyen Leonardo.Ai, oyun, reklamcılık, moda ve mimarlık gibi çeşitli yaratıcı sektörlerden kitlelere hitap ediyor. Kullanıcılar sayısız varlığı aynı tarzda kaydetmeyi, düzenlemeyi ve oluşturmayı kolay buluyor ve böylece yeniden kullanımlarını kolaylaştırıyor. Ek olarak meraklılara imaj oluşturmaya yönelik kendi modellerini oluşturup eğitebilecekleri bir platform sunuyor.

Kullanıcılara kendi teknoloji altyapılarını kurma yeteneği kazandıran Leonardo.Ai, yakın zamanda kurumsal versiyonunu kullanıma sundu. Bu varyant, işbirliğini artıran ve özel bulut barındırmayı destekleyen özelliklerle donatılmıştır. Kurumsal müşterilere, Leonardo.Ai'nin platformundan yararlanmak için üretim API'sinden başlayarak API'lere erişim sağlanır.

Leonard.Ai'nin CEO'su ve kurucu ortaklarından biri olan JJ Fiasson, üretken yapay zeka konusunda uzun süredir devam eden bir ilgiye sahip. Fiasson'un hayranlığı Google Deep Dream'in lansmanı ile alevlendi ve önceki startup'ı Raini Studios'taki görev süresi boyunca üretken yapay zekayı daha derinlemesine incelemeye devam etti. Fiasson'un yönettiği Leonardo.Ai'nin ardındaki amaç, başlangıçta oyun varlık içeriği oluşturmayla sınırlıydı. Bununla birlikte ekip, artan sayıda kullanım senaryosunu desteklemek için kapsamı genişletmeye karar verdi. Fiasson'un belirttiği gibi, gelecekteki stratejilerinin önemli bir kısmı platformlarının B2B yönlerini artırmaya dayanıyor.

Üretken yapay zeka sanat platformları alanında Leonardo.Ai benzersiz bir yer edindiğini iddia ediyor. Şirket, açık kaynak teknolojilerinden yararlanarak kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlamayı başardı ve böylece pazardaki Adobe Firefly, BlueWillow ve Midjourney gibi diğerlerinden farklılaştı. Örneğin, kendine özgü Canlı Kanvas özelliği, kullanıcıların bir metin istemi girmesine ve öngörülen sonuçların ilk taslağını oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcı eskiz üzerinde yavaş yavaş ilerledikçe, Leonardo.Ai gerçek zamanlı olarak hem metinsel hem de eskiz yönlendirmelerinden ilham alan fotogerçekçi bir görüntüyü ustalıkla ortaya koyuyor. Fiasson tarafından ortaya konduğu üzere, Leonardo.Ai'nin operasyonlarının temel itici ilkesi, faydayı artırmak için kontrole öncelik vermektir.

Yeni güvence altına alınan fonlardan yararlanan Leonardo.Ai, satış ve pazarlama çabalarını güçlendirmeyi ve aynı zamanda kurumsal ürününe yönelik ufkunu genişletmeyi planlıyor. Ayrıca mühendislik ekibini güçlendirmeyi hedefliyorlar. AppMaster no-code platform, kullanıcılara kontrol ve kolaylık sağlamanın çok önemli olduğu benzer bir manzarayı müzakere ediyor. Hızlı ilerleme endüstrileri değiştirmeye devam ederken, Leonardo.Ai, AppMaster vb. gibi kavramlar, kullanıcıların geleneksel uygulamaları altüst eden yinelemeli yöntemleri kullanarak yaratıcı dünyaya sorunsuz bir şekilde dahil olmalarını sağlıyor.