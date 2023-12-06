منصة Geneative AI Art Platform، Leonardo.Ai، تستحوذ على 31 مليون دولار في جولة الاستثمار الأخيرة

نجحت شركة Leonardo.Ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها في سيدني بأستراليا، في الحصول على تمويل بقيمة 31 مليون دولار أمريكي. تضع هذه الشركة المبتكرة نفسها في المجال المتقاطع للذكاء الاصطناعي والإنتاج الفني، المصمم للمستخدمين العاديين والشركات. تم تمويل عملية ضخ رأس المال المُعلن عنها من قبل مجموعة من المستثمرين البارزين بما في ذلك Blackbird، وSide Stage Ventures، وSmash Capital، وTIRTA Ventures، وGaorong Capital، وSamsung Next.

لقد ظهرت الشركة إلى الوجود قبل عام واحد فقط وقد قطعت بالفعل خطوات كبيرة في مجال الإنتاج الفني القائم على الذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من ديسمبر، كانت تتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة تصل إلى سبعة ملايين مستخدم قاموا بشكل جماعي بإنشاء أكثر من 700 مليون صورة باستخدام أدوات النظام الأساسي. من خلال تبني نهج شامل، تقدم Leonardo.Ai خدماتها لجماهير من الصناعات الإبداعية المتنوعة مثل الألعاب والإعلان والأزياء والهندسة المعمارية. يجد المستخدمون أنه من السهل حفظ وتحرير وإنشاء عدد لا يحصى من الأصول بأسلوب مماثل، وبالتالي تسهيل إعادة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر منصة للمتحمسين لبناء وتعليم نماذجهم الخاصة المخصصة لتوليد الصور.

من خلال تزويد المستخدمين بالقدرة على إنشاء البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بهم، كشفت Leonardo.Ai مؤخرًا عن نسختها المؤسسية. تم تضمين هذا المتغير مع ميزات تعمل على تعزيز التعاون ودعم الاستضافة السحابية الخاصة. يتم منح عملاء المؤسسات إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للاستفادة من منصة Leonardo.Ai، والبدء في واجهة برمجة تطبيقات الإنتاج الخاصة بها.

كان لدى جي جي فياسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة Leonard.Ai، اهتمام طويل الأمد بالذكاء الاصطناعي التوليدي. انبهر فياسون بإطلاق Google Deep Dream، واستمر في التعمق في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال فترة عمله في شركته الناشئة السابقة Raini Studios. كان الدافع وراء Leonardo.Ai، وفقًا لتوجيهات Fiasson، يقتصر في البداية على إنشاء محتوى أصول اللعبة. ومع ذلك، قرر الفريق توسيع النطاق لدعم عدد متزايد من سيناريوهات حالة الاستخدام. وكما ذكر Fiasson، فإن جزءًا مهمًا من استراتيجيتهم المستقبلية يكمن في تصعيد جوانب B2B في منصتهم.

في عالم المنصات الفنية للذكاء الاصطناعي، يدعي Leonardo.Ai أنه نحت مكانة فريدة من نوعها. ومن خلال الاستفادة من التقنيات مفتوحة المصدر، تمكنت الشركة من توفير المزيد من التحكم لمستخدميها، وبالتالي التمييز عن الآخرين في السوق مثل Adobe Firefly، وBlueWillow، وMidjourney. على سبيل المثال، تسمح ميزة Live Canvas المميزة للمستخدمين بإدخال نص موجه وإنشاء رسم أولي للنتيجة المتصورة. مع تقدم المستخدم تدريجيًا في الرسم، يُظهر Leonardo.Ai بمهارة صورة واقعية مستوحاة من المطالبات النصية والرسمية في الوقت الفعلي. يتمثل أحد المبادئ الأساسية الدافعة لعمليات Leonardo.Ai، كما قال Fiasson، في إعطاء الأولوية للتحكم من أجل تضخيم المنفعة.

ومن خلال الاستفادة من الأموال المضمونة حديثًا، تخطط شركة Leonardo.Ai لتعزيز جهود المبيعات والتسويق، مع توسيع آفاقها أيضًا نحو منتج المؤسسة الخاص بها. علاوة على ذلك، يهدفون إلى تعزيز فريقهم الهندسي. تتفاوض منصة AppMaster no-code مع مشهد مماثل حيث يكون منح المستخدمين التحكم والسهولة أمرًا بالغ الأهمية. مع استمرار التقدم السريع في تعطيل الصناعات، تتيح مفاهيم مثل Leonardo.Ai و AppMaster وما إلى ذلك للمستخدمين الانخراط بسلاسة في العالم الإبداعي باستخدام أساليب متكررة تقلب الممارسات التقليدية رأسًا على عقب.