Les récentes avancées de la technologie Near Field Communication (NFC) pourraient révolutionner les services de paiement en ligne tels qu'Apple Pay en éliminant la nécessité d'un contact physique entre les appareils. D'ici deux à cinq ans, la NFC devrait faire l'objet d'une mise à jour majeure avec des fonctionnalités telles qu'une augmentation de la portée des communications, de puissantes capacités de chargement sans fil pour les petits appareils tels que les oreillettes, et bien plus encore (via Android Authority).

La NFC est aujourd'hui utilisée dans des milliers d'appareils, dont des smartphones et des figurines de jeux vidéo. L'organisme chargé de la normalisation de la technologie, le NFC Forum, regroupe des centaines d'entreprises, telles qu'Apple, Google, Huawei, Sony, NXP et Qualcomm. Ces entreprises travaillent sur des domaines clés du développement de la technologie NFC, avec un calendrier qui s'étend jusqu'en 2028.

Actuellement, l'un des problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés avec la technologie NFC est sa portée extrêmement courte. Pour qu'une connexion NFC fonctionne, les appareils doivent se trouver à moins de 5 mm l'un de l'autre. Le forum NFC a pour objectif de multiplier cette portée par quatre ou six, jusqu'à 30 mm. Cette amélioration permettrait aux utilisateurs de passer simplement leur appareil au-dessus des terminaux de paiement, minimisant ainsi les problèmes liés à la recherche du point de connexion exact.

Le forum NFC s'est également penché sur l'augmentation de la puissance de chargement sans fil, qui passerait de 1 W à 3 W, ce qui est plus pratique. Bien que cette puissance soit encore inférieure au maximum de 15 W prévu par la norme Qi, elle permettrait de charger sans fil toute une série d'appareils de petite taille, ce qui ouvrirait de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités d'innovation.

L'amélioration des transactions dans les points de vente figure également sur la feuille de route, Apple ayant activé l'année dernière son API Tap to Pay, qui permet aux développeurs de transformer les iPhones en terminaux de paiement. Les prochaines normes NFC prévoient d'intégrer cette fonctionnalité de manière native afin de faciliter l'acceptation des paiements sans contact par le biais de divers appareils.

Outre les améliorations apportées aux points de vente, le forum NFC envisage un robinet polyvalent capable d'effectuer plusieurs actions en une seule interaction. Par exemple, plusieurs billets d'événement pourraient être validés en un seul geste, ce qui simplifierait le processus d'entrée lors de concerts ou d'autres grands rassemblements. La NFC travaille également sur des fonctions qui fournissent des informations sur la composition d'un appareil, contribuant ainsi aux efforts de recyclage en facilitant le partage des instructions de recyclage.

Le forum NFC présentera sa feuille de route de développement lors d'un webinaire public le 27 juin.