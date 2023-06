Die jüngsten Fortschritte in der Near Field Communication (NFC)-Technologie haben das Potenzial, Tap-to-Pay-Dienste wie Apple Pay zu revolutionieren, indem sie den physischen Kontakt zwischen Geräten überflüssig machen. Es wird erwartet, dass NFC in den nächsten zwei bis fünf Jahren ein großes Upgrade mit Funktionen wie einer Erhöhung der Kommunikationsreichweite, leistungsstarken kabellosen Ladefunktionen für kleine Geräte wie Kopfhörer und mehr erhalten wird (via Android Authority).

NFC wird heute in Tausenden von Geräten eingesetzt, darunter Smartphones und Spielfiguren für Videospiele. Das für die Standardisierung der Technologie zuständige Gremium, das NFC-Forum, besteht aus Hunderten von Unternehmen, darunter Apple, Google, Huawei, Sony, NXP und Qualcomm. Sie arbeiten an Schlüsselbereichen der Entwicklung der NFC-Technologie mit einem Zeitplan, der bis 2028 reicht.

Eine der Herausforderungen, mit denen die NFC-Technologie derzeit konfrontiert ist, ist ihre extrem geringe Reichweite. Damit eine NFC-Verbindung funktioniert, müssen sich die Geräte nicht weiter als 5 mm voneinander entfernen. Das NFC-Forum will diese Reichweite um das Vier- bis Sechsfache auf bis zu 30 mm (1,18 Zoll) erhöhen. Diese Verbesserung würde es den Nutzern ermöglichen, ihre Geräte einfach über Zahlungsterminals zu halten, wodurch die Probleme beim Auffinden des genauen Verbindungspunkts minimiert würden.

Ein weiterer Schwerpunkt des NFC-Forums ist die Erhöhung der drahtlosen Ladeleistung von derzeit 1 Watt auf praktische 3 Watt. Das ist zwar immer noch weniger als die maximale Leistung des Qi-Standards von 15 W, würde aber das kabellose Laden für eine Reihe von Geräten mit kleinem Formfaktor ermöglichen und neue Märkte und Innovationsmöglichkeiten eröffnen.

Verbesserungen bei Transaktionen am Verkaufsort stehen ebenfalls auf der Roadmap. Apple hat im vergangenen Jahr seine Tap to Pay API aktiviert, die es Entwicklern ermöglicht, iPhones in Zahlungsterminals zu verwandeln. Zukünftige NFC-Standards sollen diese Funktionalität nativ integrieren, um die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen über verschiedene Geräte zu erleichtern.

Zusätzlich zu den Verbesserungen am Point-of-Sale sieht das NFC-Forum einen Mehrzweck-Tap vor, mit dem mehrere Aktionen in einer einzigen Interaktion ausgeführt werden können. So könnten zum Beispiel mehrere Veranstaltungstickets mit nur einem Tap validiert werden, was den Einlassprozess bei Konzerten oder anderen großen Veranstaltungen vereinfachen würde. NFC arbeitet auch an Funktionen, die Informationen über die Zusammensetzung eines Geräts liefern und so die Recycling-Bemühungen durch die einfache Weitergabe von Recycling-Anweisungen unterstützen.

Das NFC-Forum wird seinen Entwicklungsfahrplan während eines öffentlichen Webinars am 27. Juni vorstellen. Da die Akzeptanz der NFC-Technologie weiter zunimmt, können no-code Plattformen wie AppMaster.io Unternehmen helfen, schnell Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen, die diese Fortschritte nutzen. Mit der intuitiven und leistungsstarken Plattform von AppMaster können Unternehmen NFC-fähige Lösungen kostengünstig und effizient entwickeln und verwalten und so die Akzeptanz und das Nutzererlebnis verbessern.