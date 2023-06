I recenti progressi della tecnologia Near Field Communication (NFC) hanno il potenziale per rivoluzionare i servizi tap-to-pay come Apple Pay, eliminando la necessità di un contatto fisico tra i dispositivi. Si prevede che nei prossimi due-cinque anni l'NFC riceverà un importante aggiornamento con caratteristiche quali un aumento della portata delle comunicazioni, potenti capacità di ricarica wireless per dispositivi piccoli come gli auricolari e altro ancora (via Android Authority).

L'NFC è oggi utilizzato in migliaia di dispositivi, tra cui smartphone e statuette per i videogiochi. L'organismo responsabile della standardizzazione della tecnologia, l'NFC Forum, è composto da centinaia di aziende, come Apple, Google, Huawei, Sony, NXP e Qualcomm. Le aziende stanno lavorando su aree chiave dello sviluppo della tecnologia NFC con una tempistica che si estende fino al 2028.

Attualmente, una delle sfide che gli utenti devono affrontare con la tecnologia NFC è la sua portata estremamente ridotta. Affinché una connessione NFC funzioni, i dispositivi devono trovarsi a meno di 5 mm l'uno dall'altro. Il Forum NFC mira ad ampliare questa portata di quattro o sei volte, raggiungendo i 30 mm (1,18 pollici). Questo miglioramento consentirebbe agli utenti di far semplicemente ondeggiare i propri dispositivi sui terminali di pagamento, riducendo al minimo i problemi legati alla ricerca dell'esatto punto di connessione.

Un altro obiettivo del Forum NFC è l'aumento della potenza di ricarica wireless dall'attuale 1W a un più pratico 3W. Pur essendo ancora inferiore al massimo di 15W previsto dallo standard Qi, questa potenza consentirebbe di ricaricare senza fili una serie di dispositivi di piccolo formato, aprendo nuovi mercati e opportunità di innovazione.

Anche i miglioramenti nelle transazioni nei punti vendita sono in programma: l'anno scorso Apple ha attivato l'API Tap to Pay, che consente agli sviluppatori di trasformare gli iPhone in terminali di pagamento. I prossimi standard NFC prevedono di integrare questa funzionalità in modo nativo per facilitare l'accettazione di pagamenti senza contatto attraverso vari dispositivi.

Oltre ai miglioramenti per i punti vendita, il Forum NFC prevede un tap multiuso in grado di eseguire più azioni in un'unica interazione. Ad esempio, i biglietti di più eventi potrebbero essere convalidati con un solo tocco, snellendo il processo di ingresso ai concerti o ad altri grandi raduni. L'NFC sta anche lavorando a funzioni che forniscono informazioni sulla composizione di un dispositivo, favorendo gli sforzi di riciclaggio attraverso una facile condivisione delle istruzioni di riciclaggio.

L'NFC Forum presenterà la sua roadmap di sviluppo durante un webinar pubblico il 27 giugno. Poiché l'adozione della tecnologia NFC continua a crescere, le piattaforme di no-code come AppMaster.io possono aiutare le aziende a sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni che sfruttano questi progressi. Grazie alla potente e intuitiva piattaforma di AppMaster, le aziende possono costruire e gestire soluzioni abilitate all'NFC in modo economico ed efficiente, promuovendo l'adozione e migliorando l'esperienza degli utenti.