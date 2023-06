Recente ontwikkelingen op het gebied van Near Field Communication (NFC) technologie kunnen een revolutie betekenen voor tap-to-pay diensten zoals Apple Pay doordat fysiek contact tussen apparaten niet meer nodig is. Binnen de komende twee tot vijf jaar zal NFC naar verwachting een grote upgrade krijgen met functies als een groter communicatiebereik, krachtige draadloze oplaadmogelijkheden voor kleine apparaten zoals oordopjes en meer (via Android Authority).

NFC wordt tegenwoordig gebruikt in duizenden apparaten, waaronder smartphones en videogame-figuurtjes. De instantie die verantwoordelijk is voor het standaardiseren van de technologie, het NFC Forum, bestaat uit honderden bedrijven, zoals Apple, Google, Huawei, Sony, NXP en Qualcomm. Ze werken aan belangrijke gebieden van de ontwikkeling van NFC-technologie met een tijdlijn die doorloopt tot 2028.

Op dit moment is een van de uitdagingen voor gebruikers van NFC-technologie het extreem korte bereik. Om een NFC-verbinding te laten werken, moeten apparaten zich binnen 5 mm van elkaar bevinden. Het NFC Forum wil dit bereik vier tot zes keer vergroten, tot 30 mm (1,18 inch). Met deze verbetering kunnen gebruikers hun apparaten eenvoudig over betaalterminals zwaaien, waardoor problemen met het vinden van het exacte verbindingspunt tot een minimum worden beperkt.

Een ander aandachtspunt van het NFC Forum is het verhogen van het draadloze oplaadvermogen van de huidige 1W naar een praktischer 3W. Hoewel dit nog steeds lager is dan het maximum van 15W van de Qi-standaard, zou dit draadloos opladen mogelijk maken voor een reeks apparaten met een kleine vorm, waardoor nieuwe markten en mogelijkheden voor innovatie ontstaan.

Verbeteringen in point-of-sale transacties staan ook op de planning, nu Apple vorig jaar zijn Tap to Pay API heeft ingeschakeld, waarmee ontwikkelaars iPhones kunnen omtoveren tot betaalterminals. De komende NFC-standaarden zijn van plan om deze functionaliteit te integreren om contactloze betalingen via verschillende apparaten mogelijk te maken.

Naast verbeteringen aan het verkooppunt ziet het NFC Forum ook een multifunctionele tap die in staat is om meerdere acties uit te voeren in een enkele interactie. Zo zouden bijvoorbeeld meerdere toegangskaartjes voor evenementen met één tik gevalideerd kunnen worden, waardoor het toegangsproces bij concerten of andere grote bijeenkomsten gestroomlijnd wordt. NFC werkt ook aan functies die informatie geven over de samenstelling van een apparaat, waardoor recycling inspanningen kunnen worden ondersteund door het eenvoudig delen van recycling instructies.

Het NFC Forum zal zijn ontwikkelingsplan presenteren tijdens een openbaar webinar op 27 juni. Nu de toepassing van NFC-technologie blijft groeien, kunnen no-code platforms zoals AppMaster.io bedrijven helpen snel toepassingen te ontwikkelen en te implementeren die van deze vooruitgang profiteren. Via AppMaster's intuïtieve, krachtige platform kunnen bedrijven op een kosteneffectieve en efficiënte manier NFC-gebaseerde oplossingen bouwen en beheren, de adoptie stimuleren en de gebruikerservaringen verbeteren.