Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisindeki son gelişmeler, cihazlar arasında fiziksel temas ihtiyacını ortadan kaldırarak Apple Pay gibi dokun ve öde hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Önümüzdeki iki ila beş yıl içinde, NFC'nin iletişim menzilini artırma, kulaklıklar gibi küçük cihazlar için güçlü kablosuz şarj etme özellikleri ve daha fazlası (Android Authority aracılığıyla) gibi özelliklerle büyük bir yükseltme alması bekleniyor.

NFC, akıllı telefonlar ve video oyunu geliştiren figürler dahil olmak üzere bugün binlerce cihazda kullanılmaktadır. Teknolojiyi standardize etmekten sorumlu kurum olan NFC Forum, Apple, Google, Huawei, Sony, NXP ve Qualcomm gibi yüzlerce şirketten oluşuyor. 2028'e kadar uzanan bir zaman çizelgesiyle NFC teknolojisi geliştirmenin kilit alanları üzerinde çalışıyorlar.

Şu anda, kullanıcıların NFC teknolojisiyle karşılaştığı zorluklardan biri, son derece kısa menzilidir. Bir NFC bağlantısının çalışması için cihazların birbirinden 5 mm uzakta olması gerekir. NFC Forumu, bu aralığı dört ila altı kat artırarak 30 mm'ye (1,18 inç) kadar genişletmeyi hedefliyor. Bu geliştirme, kullanıcıların cihazlarını ödeme terminalleri üzerinden basitçe sallamalarına olanak tanıyarak tam bağlantı noktasını bulmayla ilgili sorunları en aza indirecektir.

NFC Forumunun bir diğer odak noktası, kablosuz şarj gücünü mevcut 1W'tan daha pratik bir 3W'a çıkarmaktır. Bu hala Qi standardının maksimum 15W değerinden daha düşük olsa da, bir dizi küçük form faktörlü cihaz için kablosuz şarjı etkinleştirerek yeni pazarlar ve inovasyon fırsatları açabilir.

Apple Tap to Pay API'sini geçen yıl etkinleştirerek geliştiricilerin iPhone'ları ödeme terminallerine dönüştürmesine olanak tanımasıyla, satış noktası işlemlerinde de iyileştirmeler yol haritasında yer alıyor. Yaklaşan NFC standartları, çeşitli cihazlar aracılığıyla temassız ödeme kabulünü kolaylaştırmak için bu işlevi yerel olarak entegre etmeyi planlıyor.

Satış noktası iyileştirmelerine ek olarak, NFC Forumu, tek bir etkileşimde birden fazla eylemi gerçekleştirme yeteneğine sahip çok amaçlı bir dokunuş öngörüyor. Örneğin, tek bir dokunuşla birden çok etkinlik bileti doğrulanabilir, konserlere veya diğer büyük toplantılara giriş süreci kolaylaştırılabilir. NFC ayrıca, bir cihazın bileşimi hakkında bilgi sağlayan ve geri dönüşüm talimatlarının kolayca paylaşılması yoluyla geri dönüşüm çabalarına yardımcı olan özellikler üzerinde çalışıyor.

NFC Forumu, geliştirme yol haritasını 27 Haziran'da halka açık bir web seminerinde sunacak. NFC teknolojisinin benimsenmesi artmaya devam ederken, AppMaster.io gibi no-code platformlar, işletmelerin bu gelişmelerden yararlanan uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesine ve devreye almasına yardımcı olabilir. İşletmeler, AppMaster sezgisel, güçlü platformu aracılığıyla NFC özellikli çözümleri uygun maliyetli ve verimli bir şekilde oluşturup yönetebilir, benimsemeyi hızlandırabilir ve kullanıcı deneyimlerini geliştirebilir.