近场通信（NFC）技术的最新进展有可能通过消除设备间的物理接触，彻底改变苹果支付等点对点服务。在未来两到五年内，NFC有望得到重大升级，其功能包括通信范围的提升、对耳塞等小型设备的强大无线充电功能等（通过Android Authority）。

今天，NFC被用于数以千计的设备中，包括智能手机和视频游戏增强型小雕像。负责该技术标准化的机构--NFC论坛，由数百家公司组成，如苹果、谷歌、华为、索尼、恩智浦和 高通。他们正致力于NFC技术发展的关键领域，时间轴一直延伸到2028年。

目前，用户使用NFC技术面临的挑战之一是其极短的范围。为了使NFC连接发挥作用，设备之间的距离必须在5毫米以内。NFC论坛的目标是将这个范围扩大四到六倍，达到30毫米（1.18英寸）。这一改进将使用户能够简单地在支付终端上挥动他们的设备，最大限度地减少与寻找准确连接点有关的问题。

NFC论坛的另一个重点是将无线充电功率从目前的1W提高到更实用的3W。虽然这仍然低于Qi标准的最大功率15W，但它将为一系列小尺寸的设备实现无线充电，为创新打开新的市场和机会。

销售点交易的改进也在路线图上，苹果去年启用了Tap to Pay API，允许开发者将iPhone变成支付终端。即将出台的NFC标准计划将这一功能集成到本地，以促进通过各种设备接受非接触式支付。

除了销售点的改进，NFC论坛还设想了一种多用途的点触，能够在一次互动中执行多种操作。例如，只需一次点击就能验证多张活动门票，从而简化了音乐会或其他大型聚会的入场程序。NFC还在研究提供设备成分信息的功能，通过轻松分享回收说明来帮助回收工作。

NFC论坛将在6月27日的公开网络研讨会上介绍其发展路线图。随着NFC技术的应用不断增加，像AppMaster.io这样的no-code 平台可以帮助企业快速开发和部署利用这些进展的应用程序。通过AppMaster 这个直观、强大的平台，企业可以以经济、高效的方式构建和管理NFC解决方案，推动应用并增强用户体验。