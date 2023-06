Niedawne postępy w technologii NFC (Near Field Communication) mogą potencjalnie zrewolucjonizować usługi typu "dotknij, aby zapłacić", takie jak Apple Pay, eliminując potrzebę fizycznego kontaktu między urządzeniami. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat NFC zostanie znacznie ulepszone dzięki takim funkcjom, jak zwiększenie zasięgu komunikacji, potężne możliwości bezprzewodowego ładowania małych urządzeń, takich jak słuchawki douszne, i nie tylko (za pośrednictwem Android Authority).

NFC jest obecnie używane w tysiącach urządzeń, w tym w smartfonach i figurkach do gier wideo. Organ odpowiedzialny za standaryzację technologii, NFC Forum, składa się z setek firm, takich jak Apple, Google, Huawei, Sony, NXP i Qualcomm. Pracują one nad kluczowymi obszarami rozwoju technologii NFC z harmonogramem rozciągającym się do 2028 roku.

Obecnie jednym z wyzwań stojących przed użytkownikami technologii NFC jest jej niezwykle krótki zasięg. Aby połączenie NFC działało, urządzenia muszą znajdować się w odległości 5 mm od siebie. Forum NFC dąży do zwiększenia tego zasięgu od czterech do sześciu razy, osiągając do 30 mm (1,18 cala). To ulepszenie pozwoliłoby użytkownikom po prostu machać urządzeniami nad terminalami płatniczymi, minimalizując problemy związane ze znalezieniem dokładnego punktu połączenia.

Kolejnym celem NFC Forum jest zwiększenie mocy ładowania bezprzewodowego z obecnych 1W do bardziej praktycznych 3W. Chociaż jest to nadal mniej niż maksymalna moc 15 W w standardzie Qi, umożliwiłoby to bezprzewodowe ładowanie szeregu urządzeń o niewielkich rozmiarach, otwierając nowe rynki i możliwości innowacji.

Ulepszenia w zakresie transakcji w punktach sprzedaży również znajdują się na mapie drogowej, a Apple udostępniło w zeszłym roku swój interfejs API Tap to Pay, umożliwiając programistom przekształcanie iPhone'ów w terminale płatnicze. Nadchodzące standardy NFC planują natywnie zintegrować tę funkcjonalność, aby ułatwić akceptację płatności zbliżeniowych za pośrednictwem różnych urządzeń.

Oprócz ulepszeń w punktach sprzedaży, NFC Forum przewiduje wielofunkcyjne dotknięcie, które może wykonywać wiele czynności w ramach jednej interakcji. Na przykład, wiele biletów na wydarzenia mogłoby być zatwierdzanych za pomocą jednego dotknięcia, usprawniając proces wejścia na koncerty lub inne duże zgromadzenia. NFC pracuje również nad funkcjami, które dostarczają informacji o składzie urządzenia, pomagając w recyklingu poprzez łatwe udostępnianie instrukcji recyklingu.

Forum NFC zaprezentuje swój plan rozwoju podczas publicznego webinarium 27 czerwca. Wraz ze wzrostem popularności technologii NFC, platformy no-code, takie jak AppMaster.io, mogą pomóc firmom w szybkim opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji, które wykorzystują te postępy. Dzięki intuicyjnej, wydajnej platformie AppMaster, firmy mogą tworzyć i zarządzać rozwiązaniami obsługującymi NFC w opłacalny i wydajny sposób, zwiększając popularność i poprawiając doświadczenia użytkowników.