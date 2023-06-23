التطورات الحديثة في تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لديها القدرة على إحداث ثورة في خدمات النقر للدفع مثل Apple Pay من خلال القضاء على الحاجة إلى الاتصال المادي بين الأجهزة. في غضون العامين إلى الخمس سنوات القادمة ، من المتوقع أن تحصل NFC على ترقية كبيرة مع ميزات مثل تعزيز نطاق الاتصالات وإمكانيات الشحن اللاسلكي القوية للأجهزة الصغيرة مثل سماعات الأذن والمزيد (عبر Android Authority).

يتم استخدام NFC في آلاف الأجهزة اليوم ، بما في ذلك الهواتف الذكية والتماثيل التي تعزز ألعاب الفيديو. الهيئة المسؤولة عن توحيد التكنولوجيا ، منتدى NFC ، تتكون من مئات الشركات ، مثل Apple و Google و Huawei و Sony و NXP و Qualcomm. إنهم يعملون على المجالات الرئيسية لتطوير تقنية NFC مع جدول زمني يمتد حتى عام 2028.

حاليًا ، أحد التحديات التي يواجهها المستخدمون مع تقنية NFC هو النطاق القصير للغاية. لكي يعمل اتصال NFC ، يجب أن تكون الأجهزة في نطاق 5 مم من بعضها البعض. يهدف منتدى NFC إلى توسيع هذا النطاق من أربع إلى ست مرات ، ليصل إلى 30 ملم (1.18 بوصة). سيسمح هذا التحسين للمستخدمين ببساطة بتوجيه أجهزتهم عبر محطات الدفع ، مما يقلل من المشكلات المرتبطة بالعثور على نقطة الاتصال الدقيقة.

هناك تركيز آخر لمنتدى NFC وهو زيادة طاقة الشحن اللاسلكي من 1W الحالي إلى 3W أكثر عملية. في حين أن هذا لا يزال أقل من الحد الأقصى لمعيار Qi البالغ 15 واط ، فإنه سيمكن الشحن اللاسلكي لمجموعة من الأجهزة صغيرة الحجم ، مما يفتح أسواقًا جديدة وفرصًا للابتكار.

توجد أيضًا تحسينات في معاملات نقاط البيع على خارطة الطريق ، حيث قامت Apple بتمكين واجهة Tap to Pay API الخاصة بها العام الماضي ، مما يسمح للمطورين بتحويل أجهزة iPhone إلى محطات دفع. تخطط معايير NFC القادمة لدمج هذه الوظيفة محليًا لتسهيل قبول الدفع بدون تلامس من خلال أجهزة مختلفة.

بالإضافة إلى تحسينات نقاط البيع ، يتصور منتدى NFC أن هناك نقرًا متعدد الأغراض قادرًا على تنفيذ إجراءات متعددة في تفاعل واحد. على سبيل المثال ، يمكن التحقق من صحة تذاكر الأحداث المتعددة بنقرة واحدة فقط ، مما يسهل عملية الدخول في الحفلات الموسيقية أو التجمعات الكبيرة الأخرى. تعمل NFC أيضًا على ميزات توفر معلومات حول تكوين الجهاز ، مما يساعد في جهود إعادة التدوير من خلال مشاركة تعليمات إعادة التدوير بسهولة.

سيقدم منتدى NFC خارطة طريق التطوير الخاصة به خلال ندوة عامة على الويب في 27 يونيو. مع استمرار نمو اعتماد تقنية NFC ، يمكن للمنصات no-code مثل AppMaster.io مساعدة الشركات على تطوير ونشر التطبيقات التي تستفيد من هذه التطورات بسرعة. من خلال منصة AppMaster البديهية والقوية ، يمكن للشركات بناء وإدارة الحلول التي تدعم تقنية NFC بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة ، مما يؤدي إلى تبني وتعزيز تجارب المستخدم.