Последние достижения в технологии Near Field Communication (NFC) потенциально могут произвести революцию в сервисах оплаты по касанию, таких как Apple Pay, устранив необходимость физического контакта между устройствами. Ожидается, что в течение следующих двух-пяти лет NFC получит значительное обновление с такими функциями, как увеличение дальности связи, мощные возможности беспроводной зарядки для небольших устройств, таких как наушники, и многое другое (через Android Authority).

NFC сегодня используется в тысячах устройств, включая смартфоны и фигурки для видеоигр. Орган, отвечающий за стандартизацию технологии, NFC Forum, состоит из сотен компаний, таких как Apple, Google, Huawei, Sony, NXP и Qualcomm. Они работают над ключевыми областями развития технологии NFC со сроками до 2028 года.

В настоящее время одной из проблем, с которыми сталкиваются пользователи технологии NFC, является ее чрезвычайно малый радиус действия. Для того чтобы соединение NFC работало, устройства должны находиться в пределах 5 мм друг от друга. Форум NFC стремится увеличить этот диапазон в четыре-шесть раз, до 30 мм (1,18 дюйма). Это усовершенствование позволит пользователям просто размахивать своими устройствами над платежными терминалами, сводя к минимуму проблемы, связанные с поиском точной точки подключения.

Еще одним направлением работы NFC Forum является увеличение мощности беспроводной зарядки с нынешних 1 Вт до более практичных 3 Вт. Хотя это все еще меньше, чем максимальная мощность 15 Вт по стандарту Qi, это позволит использовать беспроводную зарядку для ряда устройств малого форм-фактора, открывая новые рынки и возможности для инноваций.

Улучшение транзакций в точках продаж также находится в дорожной карте: в прошлом году Apple включила свой API Tap to Pay, позволяющий разработчикам превращать iPhone в платежные терминалы. В ближайшие стандарты NFC планируется встроить эту функциональность, чтобы облегчить прием бесконтактных платежей через различные устройства.

В дополнение к усовершенствованию точек продаж, NFC Forum предполагает многоцелевой тап, способный выполнять несколько действий за одно взаимодействие. Например, несколько билетов на мероприятия могут быть подтверждены одним касанием, что упростит процесс входа на концерты или другие крупные мероприятия. NFC также работает над функциями, которые предоставляют информацию о составе устройства, помогая усилиям по переработке отходов путем легкого обмена инструкциями по переработке.

Форум NFC представит свою дорожную карту развития во время публичного вебинара 27 июня. Поскольку внедрение технологии NFC продолжает расти, платформы no-code, такие как AppMaster.io, могут помочь предприятиям быстро разрабатывать и внедрять приложения, использующие преимущества этих достижений. С помощью интуитивно понятной и мощной платформы AppMaster компании могут создавать и управлять решениями с поддержкой NFC экономически выгодным и эффективным способом, стимулируя внедрение и улучшая пользовательский опыт.