Os recentes avanços na tecnologia Near Field Communication (NFC) têm o potencial de revolucionar os serviços tap-to-pay, como o Apple Pay, eliminando a necessidade de contacto físico entre dispositivos. Nos próximos dois a cinco anos, espera-se que a NFC receba uma grande atualização com funcionalidades como um aumento do alcance das comunicações, capacidades de carregamento sem fios potentes para pequenos dispositivos, como auriculares, e muito mais (via Android Authority).

Atualmente, a tecnologia NFC é utilizada em milhares de dispositivos, incluindo smartphones e figuras que melhoram os jogos de vídeo. O órgão responsável pela padronização da tecnologia, o Fórum NFC, é composto por centenas de empresas, como Apple, Google, Huawei, Sony, NXP e Qualcomm. Estão a trabalhar em áreas-chave do desenvolvimento da tecnologia NFC com um calendário que se estende até 2028.

Atualmente, um dos desafios que os utilizadores enfrentam com a tecnologia NFC é o seu alcance extremamente curto. Para que uma ligação NFC funcione, os dispositivos têm de estar a uma distância de 5 mm um do outro. O Fórum NFC tem como objetivo aumentar este alcance em quatro a seis vezes, atingindo até 30 mm (1,18 polegadas). Esta melhoria permitiria aos utilizadores acenar simplesmente com os seus dispositivos sobre os terminais de pagamento, minimizando os problemas associados à procura do ponto de ligação exato.

Outro objetivo do Fórum NFC é aumentar a potência de carregamento sem fios dos actuais 1W para uns mais práticos 3W. Embora este valor seja ainda inferior ao máximo de 15W da norma Qi, permitiria o carregamento sem fios de uma série de dispositivos de pequeno formato, abrindo novos mercados e oportunidades de inovação.

As melhorias nas transacções nos pontos de venda também estão no roteiro, tendo a Apple ativado a sua API Tap to Pay no ano passado, permitindo aos programadores transformar os iPhones em terminais de pagamento. As próximas normas NFC planeiam integrar esta funcionalidade de forma nativa para facilitar a aceitação de pagamentos sem contacto através de vários dispositivos.

Para além das melhorias nos pontos de venda, o Fórum NFC prevê um toque multifuncional capaz de realizar várias acções numa única interação. Por exemplo, vários bilhetes para eventos poderiam ser validados com apenas um toque, simplificando o processo de entrada em concertos ou outros grandes eventos. A NFC está também a trabalhar em funcionalidades que fornecem informações sobre a composição de um dispositivo, ajudando nos esforços de reciclagem através da partilha fácil de instruções de reciclagem.

O Fórum NFC apresentará o seu roteiro de desenvolvimento durante um webinar público a 27 de junho. À medida que a adoção da tecnologia NFC continua a crescer, as plataformas no-code como a AppMaster.io podem ajudar as empresas a desenvolver e implementar rapidamente aplicações que tirem partido destes avanços. Através da plataforma intuitiva e poderosa da AppMaster, as empresas podem criar e gerir soluções compatíveis com NFC de uma forma económica e eficiente, impulsionando a adoção e melhorando as experiências dos utilizadores.