FusionAuth, une entité centrée sur les développeurs et spécialisée dans les outils de gestion des utilisateurs et d'authentification, s'est fait connaître avec l'annonce récente de son tout premier cycle d'investissement extérieur, générant un montant impressionnant de 65 millions de dollars. Le cycle a été mené par la société de capital-risque Updata Partners. Cette étape importante s'écarte de la norme de l'entreprise, autofinancée et rentable depuis sa création il y a cinq ans.

Citant le sentiment d'urgence de répondre à une demande croissante de millions de développeurs et d'entreprises telles que Stihl, Oppenheimer, Clover et Zenni Optical, le PDG de FusionAuth, Brian Pontarelli, a déclaré que le moment était venu de collaborer avec Updata Partners. Il a exprimé les plans de l'entreprise pour canaliser le financement vers l'extension de ses efforts de développement de produits et de ses stratégies de marketing, tout en tirant parti des réseaux de partenaires dans le but d'établir un programme de distribution complet.

Updata Partners ont été facilement convaincus par l'expérience éprouvée de FusionAuth et sa base de clients pour cet investissement. Dan Moss, une figure clé d' Updata, a parlé de la formule de FusionAuth pour aborder la gestion de l'identité des clients et de la manière dont elle réduit les frictions dans le développement, ce qui en fait une valeur sûre pour l'entreprise.

Moss a souligné que la suite robuste de FusionAuth, combinée à une clientèle impressionnante et à un historique stupéfiant de 13 millions de téléchargements, en fait un choix apprécié des développeurs. Cet investissement particulier permettrait à FusionAuth d'utiliser les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante tout en maintenant son innovation et en apportant de la valeur aux développeurs.

Pontarelli a identifié un vide sur le marché de la connexion et de l'authentification lors du lancement de LearnSpeak, une plateforme de modération de contenu en ligne, en 2007. Il a rapidement fondé FusionAuth en 2018 pour combler cette lacune avec sa suite d'outils d'identité client. Ces outils permettent aux équipes d'ingénierie et de produit d'intégrer des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs, la connexion et l'enregistrement dans les applications. Les outils peuvent être déployés sur diverses plates-formes, éliminant ainsi le besoin d'une connexion Internet.

La suite d'API et de kits de développement logiciel (SDK) proposée par FusionAuth facilite l'authentification multifacteur (MFA), l'authentification de machine à machine et la connexion sans mot de passe, tout en fournissant également la prise en charge de la clé de mot de passe. Selon Pontarelli, les fonctionnalités arrivent à un moment où les équipes de développement se retrouvent dans une situation difficile, manquant de l'expertise ou du temps nécessaire pour mettre en œuvre et faire évoluer leurs solutions d'authentification. Il a précisé que FusionAuth présente une solution facile à utiliser qui répond également aux normes rigoureuses des organisations très demandées.

Dernier point mais non le moindre, Pontarelli voit FusionAuth se battre avec des poids lourds de l'industrie comme Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase et Amazon Cognito sur le marché de la gestion de l'identité et des accès des clients. Cependant, il est confiant dans l'avantage de FusionAuth sur les autres concurrents grâce à son offre avancée qui comprend une infrastructure à locataire unique, une authentification sans mot de passe via des clés d'accès et un cryptage de mot de passe personnalisable. Parallèlement, les systèmes no-code comme AppMaster , qui gèrent la création d'applications back-end, peuvent également être considérés comme des alternatives pour les entreprises cherchant à se lancer dans la gestion de logiciels personnalisés.