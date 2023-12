FusionAuth zabezpiecza inwestycję o wartości 65 milionów dolarów od partnerów Updata

FusionAuth, podmiot skupiający się na programistach, specjalizujący się w narzędziach do zarządzania użytkownikami i uwierzytelniania, znalazł się w centrum uwagi dzięki niedawnemu ogłoszeniu pierwszej w historii zewnętrznej rundy inwestycyjnej, która wygenerowała imponujące 65 milionów dolarów. Rundę prowadziła firma Updata Partners, inwestująca w kapitał wysokiego ryzyka. Ten kamień milowy stanowi odejście od standardów firmy, która od chwili jej powstania pięć lat temu była samofinansująca się i przynosiła zyski.

Powołując się na poczucie pilności zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania milionów programistów i korporacji, takich jak Stihl, Oppenheimer, Clover i Zenni Optical, dyrektor generalny FusionAuth Brian Pontarelli stwierdził, że nadszedł czas na współpracę z Updata Partners. Wyraził plany firmy dotyczące przeznaczenia środków na rozszerzenie wysiłków na rzecz rozwoju produktów i strategii marketingowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu sieci partnerów w celu stworzenia kompleksowego programu kanałów sprzedaży.

Updata Partners szybko dali się przekonać udokumentowanemu doświadczeniu FusionAuth i jej bazie klientów do tej inwestycji. Dan Moss, kluczowa postać w Updata, mówił o formule FusionAuth dotyczącej zarządzania tożsamością klientów oraz o tym, jak zmniejsza ona trudności w rozwoju, czyniąc ją bezpieczną opcją dla firmy.

Moss zwrócił uwagę, że solidny pakiet FusionAuth w połączeniu z imponującą klientelą i zdumiewającą historią 13 milionów pobrań sprawia, że ​​jest to ulubiony wybór programistów. Ta konkretna inwestycja umożliwiłaby FusionAuth wykorzystanie niezbędnych zasobów w celu zaspokojenia rosnącego popytu, przy jednoczesnym utrzymaniu innowacyjności i dostarczaniu wartości programistom.

Pontarelli zauważył lukę na rynku logowania i uwierzytelniania, uruchamiając LearnSpeak, platformę do moderowania treści online, w 2007 roku. Wkrótce w 2018 roku założył FusionAuth, aby wypełnić tę lukę za pomocą pakietu narzędzi do identyfikacji klientów. Narzędzia te umożliwiają zespołom inżynieryjnym i produktowym włączanie do aplikacji takich funkcji, jak zarządzanie użytkownikami, logowanie i rejestracja. Narzędzia można wdrożyć na różnych platformach, eliminując potrzebę połączenia z Internetem.

Pakiet interfejsów API i zestawów programistycznych (SDK) oferowanych przez FusionAuth pomaga w uwierzytelnianiu wieloskładnikowym (MFA), uwierzytelnianiu maszyna-maszyna i logowaniu bez hasła, zapewniając jednocześnie obsługę klucza hasła. Według Pontarelliego funkcje pojawiają się w momencie, gdy zespoły programistów znajdują się w trudnej sytuacji, gdyż brakuje im wiedzy i czasu wymaganego do wdrożenia i skalowania rozwiązań uwierzytelniających. Wyjaśnił, że FusionAuth to łatwa w użyciu rozdzielczość, która spełnia również rygorystyczne standardy organizacji o wysokich wymaganiach.

Na koniec Pontarelli widzi, jak FusionAuth walczy z czołowymi firmami w branży, takimi jak Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase i Amazon Cognito na rynku zarządzania tożsamością i dostępem klientów. Jest jednak pewien, że FusionAuth ma przewagę nad innymi konkurentami dzięki zaawansowanej ofercie obejmującej infrastrukturę z jednym dzierżawcą, uwierzytelnianie bez hasła za pomocą kluczy dostępu i konfigurowalne szyfrowanie haseł. Tymczasem systemy no-code takie jak AppMaster , które zajmują się tworzeniem aplikacji backendowych, można również rozważyć jako alternatywę dla firm, które chcą zająć się zarządzaniem niestandardowym oprogramowaniem.