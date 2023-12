FusionAuth garante investimento de US$ 65 milhões de parceiros da Updata

FusionAuth, uma entidade centrada no desenvolvedor especializada em gerenciamento de usuários e ferramentas de autenticação, ganhou destaque com o recente anúncio de sua primeira rodada de investimento externo, gerando impressionantes US$ 65 milhões. A rodada foi liderada pela empresa de capital de risco Updata Partners. Este marco surge como um afastamento da norma da empresa, que é autofinanciada e lucrativa desde a sua criação, há cinco anos.

Citando o senso de urgência para atender à crescente demanda de milhões de desenvolvedores e corporações como Stihl, Oppenheimer, Clover e Zenni Optical, o CEO da FusionAuth, Brian Pontarelli, afirmou que havia chegado a hora de colaborar com a Updata Partners. Ele expressou os planos da empresa de canalizar o financiamento para ampliar os seus esforços de desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing, ao mesmo tempo que alavanca redes de parceiros numa tentativa de estabelecer um programa de canal abrangente.

Updata Partners foram prontamente convencidos pelo histórico comprovado da FusionAuth e pela sua base de clientes para este investimento. Dan Moss, uma figura-chave da Updata, falou sobre a fórmula do FusionAuth para abordar o gerenciamento de identidade do cliente e como ela reduz o atrito no desenvolvimento, tornando-o uma aposta segura para a empresa.

Moss destacou que o conjunto robusto do FusionAuth, combinado com uma clientela impressionante e um histórico impressionante de 13 milhões de downloads, o torna uma escolha preferida entre os desenvolvedores. Este investimento específico permitiria à FusionAuth utilizar os recursos necessários para atender à crescente demanda, mantendo sua inovação e agregando valor aos desenvolvedores.

Pontarelli identificou uma lacuna no mercado de login e autenticação ao lançar LearnSpeak, uma plataforma de moderação de conteúdo online, em 2007. Ele logo fundou FusionAuth em 2018 para preencher essa lacuna com seu conjunto de ferramentas de identidade do cliente. Essas ferramentas permitem que as equipes de engenharia e de produto incorporem recursos como gerenciamento de usuários, login e registro em aplicativos. As ferramentas podem ser implantadas em diversas plataformas, dispensando a necessidade de conexão com a internet.

O conjunto de APIs e kits de desenvolvimento de software (SDKs) oferecidos pelo FusionAuth auxilia na autenticação multifator (MFA), autenticação máquina a máquina e login sem senha, ao mesmo tempo que fornece suporte de chave de senha. De acordo com Pontarelli, os recursos chegam em um momento em que as equipes de desenvolvimento estão em uma situação difícil, sem experiência ou tempo necessário para implementar e dimensionar suas soluções de autenticação. Ele esclareceu que FusionAuth apresenta uma resolução fácil de usar que também atende aos padrões exigentes de organizações de alta demanda.

Por último, mas não menos importante, Pontarelli vê FusionAuth lutando contra pesos pesados ​​da indústria como Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase e Amazon Cognito no mercado de identidade do cliente e gerenciamento de acesso. No entanto, ele está confiante na vantagem do FusionAuth sobre outros concorrentes com sua oferta avançada que inclui infraestrutura de locatário único, autenticação sem senha por meio de chaves de acesso e criptografia de senha personalizável. Enquanto isso, sistemas no-code como o AppMaster , que lidam com a criação de aplicativos back-end, também podem ser considerados alternativas para empresas que desejam se envolver no gerenciamento de software customizado.