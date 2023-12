FusionAuth sichert sich 65-Millionen-Dollar-Investition von Updata-Partnern

FusionAuth, ein entwicklerorientiertes Unternehmen, das sich auf Benutzerverwaltungs- und Authentifizierungstools spezialisiert hat, gelangte kürzlich mit der Ankündigung seiner allerersten externen Investitionsrunde ins Rampenlicht und generierte beeindruckende 65 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Runde von der Risikokapitalgesellschaft Updata Partners. Dieser Meilenstein stellt eine Abkehr von der Norm des Unternehmens dar, das seit seiner Gründung vor fünf Jahren eigenfinanziert und profitabel war.

Brian Pontarelli, CEO von FusionAuth, verwies auf die Dringlichkeit, einer steigenden Nachfrage von Millionen von Entwicklern und Unternehmen wie Stihl, Oppenheimer, Clover und Zenni Optical gerecht zu werden, und erklärte, dass es an der Zeit sei, mit Updata Partners zusammenzuarbeiten. Er brachte die Pläne des Unternehmens zum Ausdruck, die Mittel in die Ausweitung seiner Produktentwicklungsbemühungen und Marketingstrategien zu lenken und gleichzeitig Partnernetzwerke zu nutzen, um ein umfassendes Vertriebsprogramm einzurichten.

Updata Partners ließen sich von der nachgewiesenen Erfolgsbilanz und dem Kundenstamm von FusionAuth von dieser Investition überzeugen. Dan Moss, eine Schlüsselfigur bei Updata, sprach über die Formel von FusionAuth für das Kundenidentitätsmanagement und wie es Reibungsverluste in der Entwicklung reduziert und es zu einer sicheren Wahl für das Unternehmen macht.

Moss wies darauf hin, dass die robuste Suite von FusionAuth in Kombination mit einem beeindruckenden Kundenstamm und einer atemberaubenden Erfolgsbilanz von 13 Millionen Downloads es zu einer beliebten Wahl unter Entwicklern macht. Diese besondere Investition würde es FusionAuth ermöglichen, die notwendigen Ressourcen zu nutzen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig seine Innovationsfähigkeit aufrechtzuerhalten und den Entwicklern einen Mehrwert zu bieten.

Pontarelli erkannte eine Lücke im Anmelde- und Authentifizierungsmarkt, als er 2007 LearnSpeak, eine Online-Content-Moderationsplattform, auf den Markt brachte. Bald darauf gründete er 2018 FusionAuth, um diese Lücke mit seiner Suite von Kundenidentitätstools zu schließen. Mit diesen Tools können Entwicklungs- und Produktteams Funktionen wie Benutzerverwaltung, Anmeldung und Registrierung in Apps integrieren. Die Tools können auf verschiedenen Plattformen eingesetzt werden, sodass keine Internetverbindung erforderlich ist.

Die von FusionAuth angebotene Suite von APIs und Software Development Kits (SDKs) unterstützt die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die Maschine-zu-Maschine-Authentifizierung und die passwortlose Anmeldung und bietet gleichzeitig Unterstützung für Passwortschlüssel. Laut Pontarelli kommen die Funktionen zu einem Zeitpunkt, an dem Entwicklungsteams in einer schwierigen Lage sind und es ihnen an Fachwissen oder Zeit mangelt, um ihre Authentifizierungslösungen zu implementieren und zu skalieren. Er stellte klar, dass FusionAuth eine benutzerfreundliche Lösung darstellt, die auch die hohen Standards anspruchsvoller Organisationen erfüllt.

Last but not least sieht Pontarelli FusionAuth im Markt für Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement im Kampf mit Branchenschwergewichten wie Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase und Amazon Cognito. Er ist jedoch zuversichtlich, dass FusionAuth mit seinem fortschrittlichen Angebot, das eine Single-Tenant-Infrastruktur, passwortlose Authentifizierung über Passkeys und anpassbare Passwortverschlüsselung umfasst, einen Vorsprung gegenüber anderen Mitbewerbern haben wird. Mittlerweile können auch no-code Systeme wie AppMaster , die sich mit der Erstellung von Backend-Anwendungen befassen, als Alternativen für Unternehmen in Betracht gezogen werden, die sich mit der Verwaltung individueller Software befassen möchten.