FusionAuth stelt een investering van $65 miljoen veilig van Updata-partners

FusionAuth, een op ontwikkelaars gerichte entiteit die gespecialiseerd is in tools voor gebruikersbeheer en authenticatie, brak in de schijnwerpers met de recente aankondiging van zijn allereerste externe investeringsronde, die een indrukwekkende $65 miljoen opleverde. De ronde werd geleid door durfkapitalist Updata Partners. Deze mijlpaal wijkt af van de norm van het bedrijf, omdat het sinds de oprichting vijf jaar geleden uit eigen middelen en winst bestond.

Onder verwijzing naar het gevoel van urgentie om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van miljoenen ontwikkelaars en bedrijven zoals Stihl, Oppenheimer, Clover en Zenni Optical, verklaarde Brian Pontarelli, CEO van FusionAuth, dat de tijd was gekomen om samen te werken met Updata Partners. Hij verwoordde de plannen van het bedrijf om de financiering te kanaliseren naar het uitbreiden van hun productontwikkelingsinspanningen en marketingstrategieën, en tegelijkertijd gebruik te maken van partnernetwerken in een poging een alomvattend kanaalprogramma op te zetten.

Updata Partners waren snel overtuigd van de bewezen staat van dienst van FusionAuth en haar klantenbestand voor deze investering. Dan Moss, een sleutelfiguur bij Updata, sprak over de formule van FusionAuth voor het aanpakken van klantidentiteitsbeheer en hoe deze de wrijving in de ontwikkeling vermindert, waardoor het een veilige gok wordt voor het bedrijf.

Moss wees erop dat de robuuste suite van FusionAuth, gecombineerd met een indrukwekkende klantenkring en een duizelingwekkend trackrecord van 13 miljoen downloads, het een geliefde keuze maakt onder ontwikkelaars. Deze specifieke investering zou FusionAuth in staat stellen de nodige middelen te gebruiken om aan de escalerende vraag te voldoen, terwijl de innovatie behouden blijft en waarde wordt geleverd aan ontwikkelaars.

Pontarelli ontdekte een leemte in de login- en authenticatiemarkt toen hij in 2007 LearnSpeak lanceerde, een online contentmoderatieplatform. Al snel richtte hij in 2018 FusionAuth op om deze leemte op te vullen met zijn reeks klantidentiteitstools. Met deze tools kunnen engineering- en productteams functies zoals gebruikersbeheer, inloggen en registratie in apps integreren. De tools kunnen op verschillende platforms worden ingezet, waardoor er geen internetverbinding nodig is.

Het pakket API's en Software Development Kits (SDK's) aangeboden door FusionAuth helpt bij multi-factor authenticatie (MFA), machine-to-machine authenticatie en wachtwoordloos inloggen, terwijl het ook ondersteuning biedt voor wachtwoordsleutels. Volgens Pontarelli komen de features op een moment dat ontwikkelteams in een krappe situatie zitten en niet over de expertise of tijd beschikken die nodig is om hun authenticatieoplossingen te implementeren en op te schalen. Hij verduidelijkte dat FusionAuth een eenvoudig te gebruiken oplossing biedt die ook voldoet aan de veeleisende normen van veeleisende organisaties.

Last but not least ziet Pontarelli dat FusionAuth de strijd aangaat met zwaargewichten uit de sector, zoals Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase en Amazon Cognito op de markt voor klantidentiteit en toegangsbeheer. Hij heeft er echter vertrouwen in dat FusionAuth een voorsprong heeft op andere concurrenten dankzij het geavanceerde aanbod dat een single-tenant infrastructuur, wachtwoordloze authenticatie via wachtwoordsleutels en aanpasbare wachtwoordversleuteling omvat. Ondertussen kan een systeem no-code zoals AppMaster , dat zich bezighoudt met het maken van backend-applicaties, ook worden beschouwd als alternatief voor bedrijven die zich willen verdiepen in het beheer van aangepaste software.