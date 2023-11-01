حصلت FusionAuth على استثمار بقيمة 65 مليون دولار من شركاء Updata

FusionAuth ، كيان يركز على المطورين ومتخصص في إدارة المستخدم وأدوات المصادقة، اقتحم دائرة الضوء مع الإعلان الأخير عن أول جولة استثمار خارجية له على الإطلاق، محققًا مبلغًا مذهلاً قدره 65 مليون دولار. قادت الجولة شركة رأس المال الاستثماري Updata Partners. ويأتي هذا الإنجاز باعتباره خروجًا عن معايير الشركة، حيث أنها كانت ممولة ذاتيًا ومربحة منذ إنشائها قبل خمس سنوات.

نقلاً عن الشعور بالحاجة الملحة لتلبية الطلب المتزايد من ملايين المطورين والشركات مثل Stihl ، Oppenheimer ، و Clover ، و Zenni Optical ، صرح Brian Pontarelli ، الرئيس التنفيذي لشركة FusionAuth ، أن الوقت قد حان للتعاون مع Updata Partners. وأعرب عن خطط الشركة لتوجيه التمويل نحو توسيع جهود تطوير المنتجات واستراتيجيات التسويق، مع الاستفادة أيضًا من شبكات الشركاء في محاولة لإنشاء برنامج قناة شامل.

كان Updata Partners مقتنعين بسهولة بسجل FusionAuth المثبت وقاعدة عملائها لهذا الاستثمار. تحدث Dan Moss ، وهو شخصية رئيسية في Updata ، عن صيغة FusionAuth لمعالجة إدارة هوية العميل وكيف تقلل الاحتكاك في التطوير، مما يجعلها رهانًا آمنًا للشركة.

وأشار موس إلى أن مجموعة FusionAuth القوية، جنبًا إلى جنب مع العملاء الرائعين وسجل مذهل يصل إلى 13 مليون عملية تنزيل، تجعلها خيارًا محبوبًا بين المطورين. سيسمح هذا الاستثمار الخاص FusionAuth بالاستفادة من الموارد اللازمة لتلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على ابتكاراتها وتقديم القيمة للمطورين.

اكتشف بونتاريلي وجود فراغ في سوق تسجيل الدخول والمصادقة أثناء إطلاق LearnSpeak ، وهي منصة للإشراف على المحتوى عبر الإنترنت، في عام 2007. وسرعان ما أسس FusionAuth في عام 2018 لملء هذه الفجوة بمجموعتها من أدوات هوية العميل. تتيح هذه الأدوات لفرق الهندسة والمنتجات دمج ميزات مثل إدارة المستخدم وتسجيل الدخول والتسجيل في التطبيقات. يمكن نشر الأدوات على منصات مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

تساعد مجموعة واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) التي تقدمها FusionAuth في المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والمصادقة من جهاز إلى جهاز، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، مع توفير دعم مفتاح كلمة المرور أيضًا. وفقًا لبونتاريلي، تصل الميزات في وقت تجد فيه فرق التطوير نفسها في مأزق، وتفتقر إلى الخبرة أو الوقت اللازم لتنفيذ حلول المصادقة الخاصة بها وتوسيع نطاقها. وأوضح أن FusionAuth يقدم حلاً سهل الاستخدام يلبي أيضًا المعايير الصارمة للمؤسسات ذات الطلب العالي.

أخيرًا وليس آخرًا، يرى بونتاريلي أن FusionAuth تخوض معركة مع الشركات ذات الثقل في الصناعة مثل Microsoft Entra ID و Okta و Google Firebase و Amazon Cognito في سوق إدارة هوية العميل والوصول. ومع ذلك، فهو واثق من تفوق FusionAuth على المنافسين الآخرين من خلال عروضه المتقدمة التي تتضمن البنية التحتية للمستأجر الواحد، والمصادقة بدون كلمة مرور عبر مفاتيح المرور، وتشفير كلمة المرور القابلة للتخصيص. وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار الأنظمة no-code مثل AppMaster ، والتي تتعامل مع إنشاء التطبيقات الخلفية، بمثابة بدائل للشركات التي تتطلع إلى المشاركة في إدارة البرامج المخصصة.