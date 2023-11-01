FusionAuth, Updata İş Ortaklarından 65 Milyon Dolar Yatırım Sağladı

Kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulama araçlarında uzmanlaşmış, geliştirici merkezli bir kuruluş olan FusionAuth, kısa süre önce ilk dış yatırım turunu duyurarak etkileyici bir 65 milyon dolar gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Tura risk sermayesi şirketi Updata Partners öncülük etti. Bu dönüm noktası, beş yıl önceki kuruluşundan bu yana kendi kendini finanse eden ve kârlı olan şirketin normlarından bir sapma olarak ortaya çıkıyor.

FusionAuth CEO'su Brian Pontarelli, Stihl, Oppenheimer, Clover ve Zenni Optical gibi milyonlarca geliştirici ve şirketten gelen artan talebi karşılamanın aciliyet hissini dile getirerek, Updata Partners ile işbirliği yapma zamanının geldiğini belirtti. Şirketin, finansmanı ürün geliştirme çabalarını ve pazarlama stratejilerini genişletmeye kanalize etme ve aynı zamanda kapsamlı bir kanal programı oluşturmak amacıyla iş ortağı ağlarından yararlanma planlarını ifade etti.

Updata Partners FusionAuth kanıtlanmış performansı ve müşteri tabanı sayesinde bu yatırıma hemen ikna oldu. Updata önemli isimlerinden Dan Moss, FusionAuth müşteri kimlik yönetimine yönelik formülünden ve geliştirme sürecindeki anlaşmazlıkları nasıl azaltarak bunu firma için güvenli bir bahis haline getirdiğinden bahsetti.

Moss, FusionAuth güçlü paketinin, etkileyici bir müşteri kitlesi ve 13 milyon indirmelik şaşırtıcı geçmiş performansıyla bir araya gelmesinin onu geliştiriciler arasında sevilen bir seçim haline getirdiğine dikkat çekti. Bu özel yatırım, FusionAuth yenilikçiliğini sürdürürken ve geliştiricilere değer sunarken artan talebi karşılamak için gerekli kaynakları kullanmasına olanak tanıyacak.

Pontarelli, 2007 yılında çevrimiçi bir içerik denetleme platformu olan LearnSpeak piyasaya sürerken oturum açma ve kimlik doğrulama pazarında bir boşluk tespit etti. Kısa süre sonra, bu boşluğu müşteri kimliği araçları paketiyle doldurmak için 2018'de FusionAuth kurdu. Bu araçlar, mühendislik ve ürün ekiplerinin kullanıcı yönetimi, oturum açma ve kayıt gibi özellikleri uygulamalara dahil etmesine olanak tanır. Araçlar, internet bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırarak çeşitli platformlara yerleştirilebilir.

FusionAuth tarafından sunulan API'ler ve Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'ler) paketi, çok faktörlü kimlik doğrulamaya (MFA), makineden makineye kimlik doğrulamaya ve parolasız oturum açmaya yardımcı olurken aynı zamanda parola anahtarı desteği de sağlar. Pontarelli'ye göre özellikler, geliştirme ekiplerinin zor durumda kaldığı, kimlik doğrulama çözümlerini uygulamak ve ölçeklendirmek için gereken uzmanlık veya zamandan yoksun olduğu bir zamanda ortaya çıkıyor. FusionAuth, yüksek talep gören kuruluşların katı standartlarını da karşılayan, kullanımı kolay bir çözüm sunduğunu açıkladı.

Son olarak Pontarelli, FusionAuth müşteri kimliği ve erişim yönetimi pazarında Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase ve Amazon Cognito gibi sektörün ağır toplarıyla mücadele ettiğini düşünüyor. Ancak tek kiracılı altyapı, geçiş anahtarları aracılığıyla parolasız kimlik doğrulama ve özelleştirilebilir parola şifrelemeyi içeren gelişmiş teklifiyle FusionAuth diğer rakiplere göre üstünlüğüne güveniyor. Bu arada, arka uç uygulama oluşturmayla ilgilenen AppMaster gibi no-code sistemler de özel yazılım yönetimiyle uğraşmak isteyen şirketler için alternatif olarak değerlendirilebilir.