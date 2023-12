FusionAuth garantisce un investimento di 65 milioni di dollari dai partner Updata

FusionAuth, un'entità incentrata sugli sviluppatori specializzata in strumenti di gestione e autenticazione degli utenti, è entrata alla ribalta con il recente annuncio del suo primo round di investimenti esterni, generando l'impressionante cifra di 65 milioni di dollari. Il round è stato guidato dalla società di venture capital Updata Partners. Questo traguardo rappresenta un allontanamento dalla norma dell'azienda, che è stata autofinanziata e redditizia sin dal suo inizio, cinque anni fa.

Citando il senso di urgenza di rispondere alla crescente domanda di milioni di sviluppatori e aziende come Stihl, Oppenheimer, Clover e Zenni Optical, il CEO di FusionAuth Brian Pontarelli ha affermato che era giunto il momento di collaborare con Updata Partners. Ha espresso i piani dell'azienda di incanalare i finanziamenti verso l'estensione degli sforzi di sviluppo del prodotto e delle strategie di marketing, sfruttando al tempo stesso le reti di partner nel tentativo di stabilire un programma di canale completo.

Updata Partners sono stati subito convinti della comprovata esperienza di FusionAuth e della sua base di clienti per questo investimento. Dan Moss, una figura chiave di Updata, ha parlato della formula di FusionAuth per affrontare la gestione dell'identità del cliente e di come riduce gli attriti nello sviluppo, rendendola una scommessa sicura per l'azienda.

Moss ha sottolineato che la solida suite di FusionAuth, combinata con una clientela impressionante e un incredibile track record di 13 milioni di download, la rende una scelta amata dagli sviluppatori. Questo particolare investimento consentirebbe a FusionAuth di utilizzare le risorse necessarie per soddisfare la crescente domanda mantenendo la sua innovazione e offrendo valore agli sviluppatori.

Pontarelli ha identificato un vuoto nel mercato dell’accesso e dell’autenticazione lanciando LearnSpeak, una piattaforma di moderazione dei contenuti online, nel 2007. Ha presto fondato FusionAuth nel 2018 per colmare questa lacuna con la sua suite di strumenti di identità dei clienti. Questi strumenti consentono ai team tecnici e di prodotto di incorporare funzionalità come la gestione degli utenti, l'accesso e la registrazione nelle app. Gli strumenti possono essere distribuiti su varie piattaforme, eliminando la necessità di una connessione Internet.

La suite di API e kit di sviluppo software (SDK) offerta da FusionAuth aiuta nell'autenticazione a più fattori (MFA), nell'autenticazione da macchina a macchina e nell'accesso senza password, fornendo al tempo stesso il supporto per la chiave password. Secondo Pontarelli, le funzionalità arrivano in un momento in cui i team di sviluppo si trovano in una situazione difficile, privi delle competenze o del tempo necessari per implementare e ridimensionare le loro soluzioni di autenticazione. Ha chiarito che FusionAuth presenta una soluzione facile da usare che soddisfa anche gli standard rigorosi delle organizzazioni ad alta richiesta.

Ultimo ma non meno importante, Pontarelli vede FusionAuth combattere con i pesi massimi del settore come Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase e Amazon Cognito nel mercato della gestione dell'identità e degli accessi dei clienti. Tuttavia, è fiducioso nel vantaggio di FusionAuth rispetto agli altri contendenti con la sua offerta avanzata che include infrastruttura a tenant singolo, autenticazione senza password tramite passkey e crittografia delle password personalizzabile. Nel frattempo, anche i sistemi no-code come AppMaster , che si occupano della creazione di applicazioni backend, possono essere considerati un'alternativa per le aziende che desiderano dilettarsi nella gestione di software personalizzato.