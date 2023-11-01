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FusionAuth получил инвестиции в размере 65 миллионов долларов США от партнеров Updata

01, нояб. 2023
FusionAuth получил инвестиции в размере 65 миллионов долларов США от партнеров Updata

FusionAuth, организация, ориентированная на разработчиков и специализирующаяся на инструментах управления пользователями и аутентификации, оказалась в центре внимания благодаря недавнему объявлению о своем первом раунде внешних инвестиций, принесшем впечатляющие 65 миллионов долларов. Раунд был инициирован венчурной фирмой Updata Partners. Эта веха является отходом от общепринятых норм компании, которая с момента своего создания пять лет назад была самофинансируемой и прибыльной.

Ссылаясь на необходимость срочно удовлетворить растущий спрос со стороны миллионов разработчиков и корпораций, таких как Stihl, Oppenheimer, Clover и Zenni Optical, генеральный директор FusionAuth Brian Pontarelli заявил, что пришло время сотрудничать с Updata Partners. Он рассказал о планах компании направить финансирование на расширение усилий по разработке продуктов и маркетинговых стратегий, а также задействовать партнерские сети в попытке создать комплексную программу продаж.

Updata Partners с готовностью убедили проверенная репутация FusionAuth и ее клиентская база для этих инвестиций. Dan Moss, ключевая фигура в Updata, рассказал о формуле FusionAuth для управления идентификацией клиентов и о том, как она уменьшает трения в разработке, что делает ее безопасным выбором для фирмы.

Мосс отметил, что надежный пакет FusionAuth в сочетании с впечатляющей клиентурой и ошеломляющим послужным списком в 13 миллионов загрузок делает его любимым выбором среди разработчиков. Эта конкретная инвестиция позволит FusionAuth использовать необходимые ресурсы для удовлетворения растущего спроса, сохраняя при этом инновации и принося пользу разработчикам.

Понтарелли обнаружил пробел на рынке входа в систему и аутентификации, запустив LearnSpeak, платформу для модерации онлайн-контента, еще в 2007 году. Вскоре в 2018 году он основал FusionAuth, чтобы заполнить этот пробел с помощью набора инструментов для идентификации клиентов. Эти инструменты позволяют командам разработчиков и разработчиков продуктов включать в приложения такие функции, как управление пользователями, вход в систему и регистрацию. Инструменты могут быть развернуты на различных платформах, что устраняет необходимость подключения к Интернету.

Набор API и комплектов разработки программного обеспечения (SDK), предлагаемый FusionAuth помогает в многофакторной аутентификации (MFA), межмашинной аутентификации и входе без пароля, а также обеспечивает поддержку ключей с паролем. По словам Понтарелли, эти функции появились в то время, когда команды разработчиков оказались в затруднительном положении, не имея опыта или времени, необходимых для реализации и масштабирования своих решений по аутентификации. Он пояснил, что FusionAuth представляет собой простое в использовании решение, которое также соответствует строгим стандартам организаций с высоким спросом.

И последнее, но не менее важное: Понтарелли видит, что FusionAuth сражается с такими тяжеловесами отрасли, как Microsoft Entra ID, Okta, Google Firebase и Amazon Cognito, на рынке управления идентификацией клиентов и доступом. Тем не менее, он уверен в преимуществе FusionAuth перед другими конкурентами благодаря его расширенному предложению, включающему одноарендную инфраструктуру, аутентификацию без пароля с помощью ключей доступа и настраиваемое шифрование паролей. Между тем, система no-code такая как AppMaster , которая занимается созданием серверных приложений, также может рассматриваться как альтернатива для компаний, желающих попробовать себя в управлении пользовательским программным обеспечением.

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