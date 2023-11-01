FusionAuth 获得 Updata 合作伙伴 6500 万美元投资

FusionAuth是一家以开发人员为中心的实体，专注于用户管理和身份验证工具，最近宣布进行首轮外部投资，筹集了 6500 万美元，一举成为众人瞩目的焦点。此轮融资由风险投资公司Updata Partners牵头。这一里程碑的到来打破了该公司自五年前成立以来一直自筹资金并实现盈利的常态。

FusionAuth的首席执行官Brian Pontarelli指出，满足数百万开发商和公司（例如Stihl 、 Oppenheimer 、 Clover和Zenni Optical ）不断增长的需求的紧迫感表明，现在是与Updata Partners合作的时候了。他表示，公司计划将资金用于扩大产品开发力度和营销策略，同时利用合作伙伴网络建立全面的渠道计划。

Updata Partners很容易被FusionAuth的良好业绩记录及其客户群所说服，进行了此项投资。 Updata的关键人物Dan Moss谈到了FusionAuth解决客户身份管理问题的公式，以及它如何减少开发中的摩擦，使其成为公司的安全选择。

Moss 指出， FusionAuth强大的套件，加上令人印象深刻的客户群和 1300 万次下载的惊人记录，使其成为开发人员的最爱。这项特殊的投资将使FusionAuth能够利用必要的资源来满足不断增长的需求，同时保持其创新并为开发人员提供价值。

Pontarelli 在 2007 年推出在线内容审核平台LearnSpeak时发现了登录和身份验证市场的空白。他很快于 2018 年创立了FusionAuth ，通过其客户身份工具套件填补了这一空白。这些工具使工程和产品团队能够将用户管理、登录和注册等功能合并到应用程序中。这些工具可以部署在各种平台上，无需互联网连接。

FusionAuth提供的 API 和软件开发套件 (SDK) 套件有助于多重身份验证 (MFA)、机器对机器身份验证和无密码登录，同时还提供密码密钥支持。根据 Pontarelli 的说法，这些功能的推出恰逢开发团队陷入困境，缺乏实施和扩展其身份验证解决方案所需的专业知识或时间。他澄清说， FusionAuth提供了一种易于使用的解决方案，也满足高要求组织的严格标准。

最后但并非最不重要的一点是，Pontarelli 认为FusionAuth正在与Microsoft Entra ID 、 Okta 、 Google Firebase和Amazon Cognito等行业重量级企业在客户身份和访问管理市场展开竞争。不过，他对FusionAuth凭借其先进的产品（包括单租户基础设施、通过密钥进行无密码身份验证以及可定制的密码加密）相对于其他竞争者的优势充满信心。同时，像AppMaster这样处理后端应用程序创建的no-code系统也可以被视为希望涉足管理定制软件的公司的替代方案。