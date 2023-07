Dans le domaine en pleine évolution de l'imagerie numérique et de l'édition, Adobe a encore renforcé sa gamme réputée de modèles d'IA, connue sous le nom de Firefly, en révélant un outil innovant qui permet aux utilisateurs d'étirer les images au-delà de leur portée originale.

Cette fonction remarquable, appelée Generative Expand, est actuellement accessible dans l'édition d'essai de la plateforme Photoshop. Elle permet aux utilisateurs d'agrandir et de modifier les dimensions des images par un simple clic et un glissement sur l'outil de recadrage, élargissant ainsi la toile. Lorsque l'utilisateur clique sur l'icône "Generate" située dans la barre des tâches contextuelle de l'application, Generative Expand remplit l'espace vide restant avec un contenu produit par l'IA qui s'intègre de manière transparente à l'image préexistante.

Comme l'indique Adobe dans un billet de blog obtenu par TechCrunch, l'outil Generative Expand peut améliorer considérablement la qualité et la présentation d'une image. Supposons qu'une partie du sujet soit brusquement tronquée, que les proportions de l'image ne correspondent pas tout à fait à ce que vous aviez imaginé ou qu'un objet clé soit mal aligné par rapport aux autres composants de l'image. Dans de tels cas, Generative Expand peut être utilisé à bon escient pour agrandir la toile et remodeler l'image de manière adaptative afin qu'elle corresponde à votre vision créative.

Avec Generative Expand, le contenu généré peut être incorporé dans un canevas, éventuellement avec un guide textuel. Toutefois, si l'utilisateur décide d'utiliser une invite, les images agrandies qui en résultent intègrent tout contenu spécifiquement référencé dans l'invite. Il est important de noter que le contenu introduit via Generative Expand est apposé en tant que couche séparée dans Photoshop, ce qui offre aux utilisateurs la liberté de se débarrasser de la couche si son ajout ne répond pas à leurs normes esthétiques.

En complément naturel de l'annonce de Generative Expand, Adobe a également annoncé son intention d'étendre les fonctions de conversion de texte en image de Photoshop (Firefly), déjà utilisées pour produire plus de 900 images, à un nombre stupéfiant de 100 langues. Cette entreprise ambitieuse intégrera des langues aussi diverses que l'arabe, le tchèque, le grec et le thaï. La prise en charge élargie des langues et les fonctionnalités Generative Expand sont dès à présent disponibles dans la version bêta de Photoshop.

De telles avancées en disent long sur la capacité de l'IA à transformer radicalement notre interaction avec les images et nos capacités créatives inhérentes. Dans le domaine des plateformes sans code, des fonctions avancées telles que Generative Expand, nous pouvons même voir de telles améliorations révolutionnaires. En particulier, l'approche d'AppMaster consistant à exploiter les prouesses du code source généré par une machine souligne le potentiel de transformation de ces technologies dans le monde de la conception d'applications et de logiciels.