Im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Bildbearbeitung hat Adobe seine renommierte Reihe von KI-Modellen, die unter dem Namen Firefly bekannt sind, weiter ausgebaut und ein innovatives Werkzeug vorgestellt, das es den Benutzern ermöglicht, Bilder über ihren ursprünglichen Umfang hinaus zu erweitern.

Diese bemerkenswerte Funktion, die interessanterweise "Generative Expand" genannt wird, ist derzeit in der Testversion der Plattform Photoshop verfügbar. Mit dieser Funktion können die Benutzer die Abmessungen von Bildern durch einfaches Klicken und Ziehen des Zuschneidewerkzeugs vergrößern und verändern und so die Leinwand erweitern. Wenn der Nutzer auf das Symbol "Generieren" in der kontextbezogenen Taskleiste der App klickt, füllt Generative Expand den verbleibenden leeren Raum mit KI-produzierten Inhalten, die sich nahtlos in das bereits vorhandene Bild einfügen.

Wie Adobe in einem Blogpost berichtet, den TechCrunch erhalten hat, kann das Tool Generative Expand die Qualität und Präsentation eines Bildes drastisch verbessern. Angenommen, ein Teil des Motivs ist abrupt abgeschnitten, die Bildproportionen entsprechen nicht ganz Ihren Vorstellungen, oder ein wichtiges Objekt ist im Verhältnis zu den anderen Bildkomponenten falsch ausgerichtet. In solchen Fällen kann Generative Expand zum Einsatz kommen, um die Leinwand zu vergrößern und das Bild adaptiv so umzugestalten, dass es Ihren kreativen Vorstellungen entspricht.

Mit Generative Expand können generierte Inhalte in eine Leinwand integriert werden, optional mit einer Textführung. Entscheidet sich ein Benutzer jedoch für die Verwendung einer Eingabeaufforderung, werden die daraus resultierenden erweiterten Bilder alle Inhalte enthalten, auf die in der Eingabeaufforderung speziell Bezug genommen wird. Entscheidend ist, dass die über Generative Expand eingefügten Inhalte als separate Ebene in Photoshop eingefügt werden, so dass die Nutzer die Möglichkeit haben, die Ebene zu verwerfen, wenn sie ihren ästhetischen Ansprüchen nicht genügt.

Als natürliche Ergänzung zur Ankündigung von Generative Expand hat Adobe auch bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, Photoshops Firefly-gestützte Text-zu-Bild-Funktionen, mit denen bereits über 900 Bilder erstellt wurden, auf erstaunliche 100 Sprachen zu erweitern. Dieses ehrgeizige Projekt wird so unterschiedliche Sprachen wie Arabisch, Tschechisch, Griechisch und Thai umfassen. Sowohl die erweiterte Sprachunterstützung als auch die Generative Expand-Funktionalität sind ab sofort in der Beta-Version von Photoshop verfügbar.

Aufsehen erregende Fortschritte wie diese sprechen Bände über die Macht der künstlichen Intelligenz, die unsere Interaktion mit Bildern und unsere kreativen Fähigkeiten dramatisch verändern wird. Auch im Bereich der No-Code-Plattformen und fortschrittlichen Funktionen wie Generative Expand können wir solche bahnbrechenden Verbesserungen sehen. Insbesondere der Ansatz von AppMaster, die Fähigkeiten von maschinengeneriertem Quellcode zu nutzen, unterstreicht das transformative Potenzial solcher Technologien in der Welt des App- und Softwaredesigns.