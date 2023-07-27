В быстро развивающейся области цифровых изображений и редактирования Adobe еще больше укрепила свою авторитетную линейку моделей искусственного интеллекта под названием Firefly, представив инновационный инструмент, позволяющий пользователям расширять изображения за пределы их первоначального объема.

Эта замечательная функция, получившая интригующее название Generative Expand, в настоящее время доступна в пробной версии платформы Photoshop. С ее помощью пользователи могут увеличивать и изменять размеры изображений простым нажатием и перетаскиванием инструмента Crop, тем самым расширяя холст. Когда пользователь нажимает на иконку "Generate", расположенную на контекстной панели задач приложения, Generative Expand заполняет оставшееся пустое пространство контентом, созданным искусственным интеллектом, который органично вписывается в уже существующее изображение.

Как сообщается в блоге Adobe, полученном TechCrunch, инструмент Generative Expand позволяет значительно улучшить качество и презентацию изображения. Допустим, часть объекта резко обрезана, пропорции изображения не соответствуют вашим представлениям, или, возможно, ключевой объект смещен относительно других компонентов изображения. В таких случаях можно использовать Generative Expand для увеличения холста, адаптивно изменяя форму изображения в соответствии с творческим замыслом.

С помощью Generative Expand сгенерированное содержимое может быть включено в холст в виде текстовой подсказки. Однако если пользователь решит воспользоваться подсказкой, то в результате расширенные изображения будут включать в себя любой контент, указанный в подсказке. Важно отметить, что контент, созданный с помощью Generative Expand, закрепляется в виде отдельного слоя на сайте Photoshop, что дает пользователю возможность отказаться от него, если его добавление не соответствует его эстетическим стандартам.

Естественным дополнением к анонсу Generative Expand стало сообщение на сайте Adobe о намерении расширить возможности Photoshop по преобразованию текста в изображение с помощью Firefly, которые уже используются для создания более 900 изображений, до 100 языков. Это амбициозное предприятие будет включать в себя такие языки, как арабский, чешский, греческий и тайский. Расширенная языковая поддержка и функция Generative Expand уже доступны в бета-версии Photoshop.

Подобные достижения говорят о том, что искусственный интеллект способен кардинально изменить наше взаимодействие с визуальными образами и присущие нам творческие способности. В сфере платформ без кода, с такими передовыми функциями, как Generative Expand, мы даже можем наблюдать подобные революционные улучшения. В частности, подход AppMaster к использованию возможностей машинной генерации исходного кода подчеркивает преобразующий потенциал таких технологий в мире разработки приложений и программного обеспечения.