在快速发展的数字图像和编辑领域，Adobe 进一步加强了其声誉卓著的人工智能模型阵容，即 Firefly，并揭示了一种创新工具，允许用户将图像扩展到其原始范围之外。

这一引人注目的功能被称为 "生成扩展"（Generative Expand），目前可在Photoshop 平台的试用版中使用。用户只需点击并拖动裁剪工具，就能放大和改变图像的尺寸，从而扩大画布。当用户点击应用程序上下文任务栏中的 "生成 "图标时，"生成扩展 "会用人工智能生成的内容填补剩余的空白空间，这些内容会与预先存在的图像无缝集成。

Adobe 通过TechCrunch 获得的一篇博文报道，"生成扩展 "工具可以大大提高图像的质量和表现力。比方说，主题的某个部分突然被截断，图像的比例与你设想的不太一样，或者某个关键对象相对于其他图像组件出现了错位。在这种情况下，生成扩展功能就能很好地放大画布，自适应地重塑图像，使其符合你的创意构想。

使用生成式展开功能，生成的内容可以有选择地与文本指南一起整合到画布中。不过，如果用户决定使用提示，生成的展开图像将包含提示中特别提到的任何内容。最重要的是，通过生成式展开引入的内容会在Photoshop 中作为一个单独的图层粘贴，因此如果添加的内容不符合用户的审美标准，用户可以自由地放弃该图层。

作为对 Generative Expand 发布的自然补充，Adobe 还宣布将把 Photoshop 的 Firefly 文本到图像功能扩展到惊人的 100 种语言，该功能已用于制作 900 多张图像。这一雄心勃勃的尝试将包括阿拉伯语、捷克语、希腊语和泰语等多种语言。现在，Photoshop 的测试版已经可以立即使用扩展的语言支持和 Generative Expand 功能。

像这样引人注目的进步确实充分说明了人工智能的力量，它能极大地改变我们与视觉的交互方式以及我们固有的创造能力。在无代码平台领域，我们甚至可以看到像生成扩展（Generative Expand）这样的高级功能，这些都是突破性的改进。特别是AppMaster 利用机器生成源代码的方法，凸显了此类技术在应用程序和软件设计领域的变革潜力。