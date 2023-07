Nel settore in rapida evoluzione delle immagini digitali e dell'editing, Adobe ha ulteriormente rafforzato la sua rinomata linea di modelli AI, nota come Firefly, rivelando uno strumento innovativo che consente agli utenti di estendere le immagini oltre la loro portata originale.

Questa notevole funzione, denominata Generative Expand, è attualmente accessibile nell'edizione di prova della piattaforma Photoshop. Essa consente agli utenti di ingrandire e modificare le dimensioni delle immagini con un semplice clic e trascinamento sullo strumento Ritaglia, allargando così la tela. Quando l'utente fa clic sull'icona "Genera", situata nella barra delle applicazioni contestuale dell'applicazione, Generative Expand riempie lo spazio vuoto rimanente con contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale che si integrano perfettamente con l'immagine preesistente.

Come riporta Adobe attraverso un post sul blog ottenuto da TechCrunch, lo strumento Generative Expand può migliorare drasticamente la qualità e la presentazione di un'immagine. Ad esempio, una sezione del soggetto è bruscamente troncata, le proporzioni dell'immagine non sono quelle previste o un oggetto chiave è disallineato rispetto agli altri componenti dell'immagine. In questi casi, Generative Expand può essere utilizzato per ingrandire la tela, rimodellando in modo adattivo l'immagine per adattarla alla vostra visione creativa.

Con Generative Expand, il contenuto generato può essere incorporato in una tela, opzionalmente con una guida di testo. Tuttavia, se l'utente decide di utilizzare un prompt, le immagini espanse risultanti incorporeranno qualsiasi contenuto specificamente menzionato nel prompt. Inoltre, i contenuti introdotti tramite Generative Expand vengono applicati come livello separato in Photoshop, offrendo così agli utenti la libertà di scartare il livello se la sua aggiunta non soddisfa i loro standard estetici.

Come naturale complemento all'annuncio di Generative Expand, Adobe ha anche reso noto il suo obiettivo di espandere le funzioni text-to-image di Photoshop alimentate da Firefly, già utilizzate per produrre oltre 900 immagini, a ben 100 lingue. Questa ambiziosa iniziativa includerà lingue diverse come l'arabo, il ceco, il greco e il tailandese. Sia il supporto linguistico ampliato che le funzionalità di Generative Expand sono ora immediatamente disponibili nella versione beta di Photoshop.

Progressi così accattivanti parlano del potere dell'intelligenza artificiale nel trasformare radicalmente la nostra interazione con le immagini e le nostre capacità creative intrinseche. Anche nel regno delle piattaforme senza codice, con funzioni avanzate come Generative Expand, possiamo vedere miglioramenti così rivoluzionari. In particolare, l'approccio di AppMaster, che sfrutta l'abilità del codice sorgente generato dalle macchine, sottolinea il potenziale di trasformazione di queste tecnologie nel mondo della progettazione di applicazioni e software.