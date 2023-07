In het snel evoluerende domein van digitale beelden en bewerking heeft Adobe zijn gerenommeerde reeks AI-modellen, bekend onder de naam Firefly, verder versterkt met een innovatieve tool waarmee gebruikers beelden kunnen uitrekken tot buiten hun oorspronkelijke reikwijdte.

Deze opmerkelijke functie, met de intrigerende naam Generative Expand, is momenteel beschikbaar in de proefversie van het Photoshop platform. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen te vergroten en de afmetingen ervan te wijzigen door middel van een simpele klik en sleepbeweging met het gereedschap Bijsnijden, waardoor het canvas breder wordt. Als een gebruiker op het pictogram 'Genereer' in de contextuele taakbalk van de app klikt, vult Generative Expand de resterende lege ruimte met AI-geproduceerde inhoud die naadloos integreert met de reeds bestaande afbeelding.

Zoals Adobe meldde via een blogbericht van TechCrunch, kan de Generative Expand tool de kwaliteit en presentatie van een afbeelding drastisch verbeteren. Stel dat een deel van het onderwerp abrupt is afgekapt, dat de beeldverhoudingen niet helemaal zijn wat je voor ogen had, of misschien is een belangrijk object verkeerd uitgelijnd ten opzichte van de andere beeldcomponenten. In dergelijke gevallen kan Generative Expand goed gebruikt worden om het canvas te vergroten, waarbij de afbeelding adaptief wordt aangepast aan je creatieve visie.

Met Generative Expand kan gegenereerde inhoud worden opgenomen in een canvas, optioneel met een tekstgeleider. Als een gebruiker echter besluit om een prompt te gebruiken, zullen de resulterende expanded images alle content bevatten waarnaar specifiek wordt verwezen in de prompt. Cruciaal is dat de inhoud die via Generative Expand wordt geïntroduceerd als een aparte laag wordt aangebracht in Photoshop, waardoor gebruikers de vrijheid hebben om de laag te verwijderen als de toevoeging ervan niet voldoet aan hun esthetische normen.

Als een natuurlijke aanvulling op de aankondiging van Generative Expand, kondigde Adobe ook aan dat het van plan is om de Firefly-tekst-naar-beeld-functies van Photoshop, die al worden gebruikt om meer dan 900 afbeeldingen te produceren, uit te breiden naar maar liefst 100 talen. Deze ambitieuze onderneming zal talen omvatten zo divers als Arabisch, Tsjechisch, Grieks en Thai. Zowel de uitgebreide taalondersteuning als de Generative Expand-functies zijn nu direct beschikbaar in de bètaversie van Photoshop.

In het oog springende verbeteringen zoals deze spreken inderdaad boekdelen over de kracht van AI in het drastisch transformeren van onze interactie met beelden en onze inherente creatieve vermogens. In het domein van platformen zonder code, geavanceerde functies zoals Generative Expand, kunnen we zelfs dergelijke baanbrekende verbeteringen zien. In het bijzonder AppMaster's benadering van het benutten van de kracht van machinaal gegenereerde broncode onderstreept het transformatieve potentieel van dergelijke technologieën in de wereld van app- en softwareontwerp.