No domínio em rápida evolução das imagens digitais e da edição, a Adobe reforçou ainda mais a sua conceituada linha de modelos de IA, conhecida como Firefly, revelando uma ferramenta inovadora que permite aos utilizadores expandir as imagens para além do seu âmbito original.

Esta caraterística notável, intrigantemente denominada Generative Expand, está atualmente acessível na edição experimental da plataforma Photoshop. Permite aos utilizadores ampliar e alterar as dimensões das imagens através de um simples clique e arrastamento na ferramenta Cortar, alargando assim a tela. Quando um utilizador clica no ícone "Gerar" localizado na barra de tarefas contextual da aplicação, a Generative Expand preenche o espaço vazio restante com conteúdo produzido por IA que se integra perfeitamente na imagem pré-existente.

Como Adobe informou através de uma publicação no blogue obtida por TechCrunch, a ferramenta Generative Expand pode melhorar drasticamente a qualidade e a apresentação de uma imagem. Digamos que uma secção do tema é abruptamente truncada, que as proporções da imagem não são exatamente as que imaginou ou que um objeto-chave está desalinhado em relação aos outros componentes da imagem. Nesses casos, a Expansão generativa pode ser utilizada para aumentar a tela, remodelando a imagem de forma adaptável para corresponder à sua visão criativa.

Com a Expansão generativa, o conteúdo gerado pode ser incorporado numa tela, opcionalmente com um guia de texto. No entanto, se um utilizador decidir utilizar um prompt, as imagens expandidas resultantes incorporarão qualquer conteúdo especificamente referenciado no prompt. Crucialmente, o conteúdo introduzido através da Expansão generativa é afixado como uma camada separada em Photoshop, oferecendo assim aos utilizadores a liberdade de descartar a camada se a sua adição não corresponder aos seus padrões estéticos.

Como complemento natural ao anúncio da Generative Expand, o Adobe também divulgou que pretende expandir as funcionalidades de conversão de texto em imagem do Photoshop, já utilizadas para produzir mais de 900 imagens, para um número impressionante de 100 línguas. Este ambicioso empreendimento irá incorporar idiomas tão diversos como o árabe, checo, grego e tailandês. Tanto o suporte de idiomas alargado como as funcionalidades de expansão generativa estão agora imediatamente disponíveis na versão beta do Photoshop.

Avanços apelativos como estes são, de facto, reveladores do poder da IA para transformar drasticamente a nossa interação com o visual e as nossas capacidades criativas inerentes. No domínio das plataformas sem código, com funcionalidades avançadas como a Generative Expand, podemos mesmo ver melhorias tão revolucionárias. Em particular, a abordagem do AppMaster de aproveitar a proeza do código-fonte gerado por máquinas sublinha o potencial transformador dessas tecnologias no mundo do design de aplicações e software.