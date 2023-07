W szybko rozwijającej się dziedzinie cyfrowej obróbki i edycji zdjęć, serwis Adobe jeszcze bardziej wzmocnił swoją renomowaną linię modeli sztucznej inteligencji, znaną jako Firefly, ujawniając innowacyjne narzędzie, które pozwala użytkownikom rozciągać obrazy poza ich pierwotny zakres.

Ta niezwykła funkcja, intrygująco określana jako Generative Expand, jest obecnie dostępna w wersji testowej platformy Photoshop. Daje ona użytkownikom możliwość powiększania i zmieniania wymiarów obrazów za pomocą prostego kliknięcia i przeciągnięcia narzędzia Crop, poszerzając w ten sposób obszar roboczy. Gdy użytkownik kliknie ikonę "Generuj" znajdującą się na kontekstowym pasku zadań aplikacji, Generative Expand wypełni pozostałą pustą przestrzeń treścią wyprodukowaną przez sztuczną inteligencję, która płynnie integruje się z wcześniej istniejącym obrazem.

Jak donosi Adobe za pośrednictwem wpisu na blogu uzyskanego przez TechCrunch, narzędzie Generative Expand może drastycznie poprawić jakość i prezentację obrazu. Załóżmy, że część tematu jest nagle przycięta, proporcje obrazu nie są takie, jak sobie wyobrażałeś, a może kluczowy obiekt jest źle wyrównany w stosunku do innych elementów obrazu. W takich przypadkach funkcja Generative Expand może być dobrze wykorzystana do powiększenia płótna, adaptacyjnie przekształcając obraz, aby dopasować go do kreatywnej wizji.

Dzięki Generative Expand wygenerowana zawartość może zostać włączona do kanwy opcjonalnie z przewodnikiem tekstowym. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się skorzystać z podpowiedzi, wynikowe rozszerzone obrazy będą zawierać wszelkie treści, do których odnosi się podpowiedź. Co najważniejsze, zawartość wprowadzona za pomocą Generative Expand jest umieszczana jako osobna warstwa w Photoshop, oferując tym samym użytkownikom swobodę odrzucenia warstwy, jeśli jej dodanie nie spełnia ich standardów estetycznych.

Jako naturalne uzupełnienie ogłoszenia o Generative Expand, Adobe ogłosiła również, że zamierza rozszerzyć funkcje zamiany tekstu na obraz w programie Photoshop Firefly, które są już wykorzystywane do tworzenia ponad 900 obrazów, na oszałamiającą liczbę 100 języków. To ambitne przedsięwzięcie obejmie języki tak różnorodne jak arabski, czeski, grecki i tajski. Zarówno rozszerzona obsługa języków, jak i funkcje Generative Expand są już dostępne w wersji beta programu Photoshop.

Przyciągające wzrok postępy, takie jak te, rzeczywiście mówią wiele o sile sztucznej inteligencji w radykalnym przekształcaniu naszej interakcji z wizualizacjami i naszymi wrodzonymi zdolnościami twórczymi. W dziedzinie platform bez kodu, zaawansowanych funkcji, takich jak Generative Expand, możemy nawet zobaczyć takie przełomowe ulepszenia. W szczególności podejście AppMaster polegające na wykorzystaniu możliwości generowanego maszynowo kodu źródłowego podkreśla transformacyjny potencjał takich technologii w świecie projektowania aplikacji i oprogramowania.