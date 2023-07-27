في المجال سريع التطور للصور الرقمية والتحرير ، عززت Adobe بشكل إضافي مجموعتها ذات السمعة الطيبة من نماذج الذكاء الاصطناعي ، المعروفة باسم Firefly ، كاشفة عن أداة مبتكرة تسمح للمستخدمين بتوسيع الصور خارج نطاقهم الأصلي.

هذه الميزة الرائعة ، التي يطلق عليها اسم Generative Expand ، يمكن الوصول إليها حاليًا في الإصدار التجريبي لمنصة Photoshop. إنه يزود المستخدمين بالقدرة على تكبير وتغيير أبعاد الصور عن طريق نقرة بسيطة وسحب على أداة Crop ، وبالتالي توسيع اللوحة القماشية. عندما ينقر المستخدم على أيقونة "إنشاء" الموجودة في شريط المهام السياقي للتطبيق ، فإن التوسيع التوليدي يملأ المساحة الفارغة المتبقية بمحتوى مُنتجه AI يتكامل بسلاسة مع الصورة الموجودة مسبقًا.

كما ذكرت Adobe عبر منشور مدونة حصلت عليه TechCrunch ، يمكن لأداة Generative Expand تحسين جودة الصورة وعرضها بشكل كبير. لنفترض أن قسمًا من الموضوع قد تم اقتطاعه فجأة ، أو أن نسب الصورة ليست تمامًا كما تخيلته ، أو ربما يكون الكائن الرئيسي غير محاذي بالنسبة لمكونات الصورة الأخرى. في مثل هذه الحالات ، يمكن استخدام التوسيع التوليدي بشكل جيد لتكبير اللوحة ، وإعادة تشكيل الصورة بشكل تكيفي لتتناسب مع رؤيتك الإبداعية.

باستخدام التوسيع التوليدي ، يمكن دمج المحتوى الذي تم إنشاؤه في لوحة قماشية اختياريًا باستخدام دليل نصي. ومع ذلك ، إذا قرر المستخدم استخدام موجه ، فستتضمن الصور الموسعة الناتجة أي محتوى مشار إليه على وجه التحديد في الموجه. بشكل حاسم ، يتم لصق المحتوى المقدم عبر Generative Expand كطبقة منفصلة في Photoshop ، مما يوفر للمستخدمين حرية تجاهل الطبقة إذا كانت إضافتها لا تفي بالمعايير الجمالية الخاصة بهم.

كتكملة طبيعية للإعلان عن برنامج Generative Expand ، تبث Adobe أيضًا أنها تهدف إلى توسيع ميزات تحويل النص إلى صورة التي تعمل بنظام Firefly ، والتي تم استخدامها بالفعل لإنتاج أكثر من 900 صورة ، إلى 100 لغة مذهلة. سيشمل هذا المشروع الطموح لغات متنوعة مثل العربية والتشيكية واليونانية والتايلاندية. يتوفر الآن دعم اللغة الموسع ووظائف التوسيع التوليفي على الفور في الإصدار التجريبي من Photoshop.

إن التطورات اللافتة للنظر مثل هذه تتحدث بالفعل عن الكثير من قوة الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في تفاعلنا مع المرئيات وقدراتنا الإبداعية الكامنة. في عالم الأنظمة الأساسية الخالية من الأكواد ، والميزات المتقدمة مثل Generative Expand ، يمكننا حتى رؤية مثل هذه التحسينات الرائدة. وعلى وجه الخصوص ، فإن نهج AppMaster المتمثل في تسخير براعة شفرة المصدر المُنشأة آليًا يؤكد على الإمكانات التحويلية لمثل هذه التقنيات في عالم تصميم التطبيقات والبرامج.