Hızla gelişen dijital görüntü ve düzenleme alanında Adobe, Firefly olarak bilinen saygın AI modelleri serisini daha da güçlendirerek kullanıcıların görüntüleri orijinal kapsamlarının ötesine taşımasına olanak tanıyan yenilikçi bir aracı ortaya çıkardı.

İlginç bir şekilde Generative Expand olarak adlandırılan bu olağanüstü özelliğe, şu anda Photoshop platformunun deneme sürümünde erişilebilir. Kullanıcılara, Kırpma aracında basit bir tıklama ve sürükleme yoluyla görüntülerin boyutlarını büyütme ve değiştirme kapasitesi sağlar, böylece tuvali genişletir. Bir kullanıcı, uygulamanın bağlamsal görev çubuğunda bulunan "Oluştur" simgesini tıkladığında, Generative Expand, kalan boş alanı, önceden var olan görüntüyle sorunsuz bir şekilde entegre olan yapay zeka tarafından üretilen içerikle doldurur.

Adobe TechCrunch tarafından elde edilen bir blog gönderisi aracılığıyla bildirdiği gibi, Generative Expand aracı bir görüntünün kalitesini ve sunumunu büyük ölçüde artırabilir. Diyelim ki konunun bir bölümü aniden kesildi, görüntü oranları tam olarak düşündüğünüz gibi değil veya belki de bir anahtar nesne diğer görüntü bileşenlerine göre yanlış hizalandı. Bu tür durumlarda Generative Expand, tuvali büyütmek ve görüntüyü yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde uyarlamalı olarak yeniden şekillendirmek için iyi bir şekilde kullanılabilir.

Generative Expand ile oluşturulan içerik, isteğe bağlı olarak bir metin kılavuzuyla bir tuvale dahil edilebilir. Bununla birlikte, bir kullanıcı bir bilgi istemi kullanmaya karar verirse, ortaya çıkan genişletilmiş resimler, bilgi isteminde özel olarak atıfta bulunulan herhangi bir içeriği içerecektir. En önemlisi, Generative Expand aracılığıyla tanıtılan içerik, Photoshop ayrı bir katman olarak yapıştırılır ve böylece kullanıcılara, eklenmesi estetik standartlarını karşılamıyorsa katmanı çıkarma özgürlüğü sunar.

Adobe, Generative Expand duyurusunun doğal bir tamamlayıcısı olarak, Photoshop'un halihazırda 900'den fazla görüntü üretmek için kullanılan Firefly destekli metinden görüntüye özelliklerini şaşırtıcı bir şekilde 100 dile genişletmeyi hedeflediğini de yayınlıyor. Bu iddialı girişim, Arapça, Çekçe, Yunanca ve Tayca gibi çok çeşitli dilleri içerecek. Hem genişletilmiş dil desteği hem de Generative Expand işlevleri artık Photoshop'un beta sürümünde hemen kullanıma sunuluyor.

Bunlar gibi göz alıcı gelişmeler, yapay zekanın görsellerle etkileşimimizi ve doğuştan gelen yaratıcı yeteneklerimizi önemli ölçüde dönüştürmedeki gücü hakkında gerçekten çok şey anlatıyor. Kodsuz platformlar alanında, Generative Expand gibi gelişmiş özelliklerde, bu tür çığır açan iyileştirmeler bile görebiliriz. Özellikle, AppMaster'ın makine tarafından üretilen kaynak kodunun cesaretinden yararlanma yaklaşımı, bu tür teknolojilerin uygulama ve yazılım tasarımı dünyasında dönüştürücü potansiyelinin altını çiziyor.