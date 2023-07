Trong lĩnh vực chỉnh sửa và hình ảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, Adobe đã củng cố thêm dòng mô hình AI danh tiếng của mình, được gọi là Firefly, tiết lộ một công cụ cải tiến cho phép người dùng kéo dài hình ảnh ra ngoài phạm vi ban đầu.

Tính năng đáng chú ý này, được gọi là Mở rộng Sáng tạo, hiện có thể truy cập được trong phiên bản dùng thử của nền tảng Photoshop. Nó trang bị cho người dùng khả năng phóng to và thay đổi kích thước của hình ảnh bằng cách nhấp và kéo đơn giản trên công cụ Cắt, do đó mở rộng khung vẽ. Khi người dùng nhấp vào biểu tượng 'Tạo' nằm trong thanh tác vụ theo ngữ cảnh của ứng dụng, Mở rộng Sáng tạo sẽ lấp đầy khoảng trống còn lại bằng nội dung do AI tạo ra, tích hợp liền mạch với hình ảnh có sẵn.

Như Adobe đã báo cáo qua một bài đăng trên blog mà TechCrunch có được, công cụ Generative Expand có thể nâng cao đáng kể chất lượng và cách trình bày của hình ảnh. Giả sử một phần của đối tượng đột ngột bị cắt bớt, tỷ lệ hình ảnh không hoàn toàn như bạn hình dung hoặc có lẽ một đối tượng chính bị lệch so với các thành phần hình ảnh khác. Trong những trường hợp như vậy, Generative Expand có thể được sử dụng hiệu quả để phóng to canvas, định hình lại hình ảnh một cách thích ứng để phù hợp với tầm nhìn sáng tạo của bạn.

Với Mở rộng sáng tạo, nội dung được tạo có thể được tích hợp vào canvas tùy chọn với hướng dẫn văn bản. Tuy nhiên, nếu người dùng quyết định sử dụng lời nhắc, hình ảnh được mở rộng kết quả sẽ kết hợp bất kỳ nội dung nào được tham chiếu cụ thể trong lời nhắc. Điều quan trọng là nội dung được giới thiệu qua Generative Expand được gắn dưới dạng một lớp riêng biệt trong Photoshop, do đó cung cấp cho người dùng quyền tự do loại bỏ lớp nếu phần bổ sung của nó không đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ của họ.

Như một sự bổ sung tự nhiên cho thông báo về Generative Expand, Adobe cũng thông báo rằng họ nhằm mục đích mở rộng các tính năng chuyển văn bản thành hình ảnh do Firefly hỗ trợ của Photoshop, đã được sử dụng để tạo ra hơn 900 hình ảnh, sang 100 ngôn ngữ đáng kinh ngạc. Liên doanh đầy tham vọng này sẽ kết hợp các ngôn ngữ đa dạng như tiếng Ả Rập, tiếng Séc, tiếng Hy Lạp và tiếng Thái. Cả hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng và các chức năng Mở rộng Sáng tạo hiện đều có sẵn ngay lập tức trong phiên bản beta của Photoshop.

Những tiến bộ bắt mắt như những cải tiến này thực sự nói lên sức mạnh của AI trong việc thay đổi đáng kể sự tương tác của chúng ta với hình ảnh và khả năng sáng tạo vốn có của chúng ta. Trong lĩnh vực không có nền tảng mã, các tính năng nâng cao như Mở rộng sáng tạo, thậm chí chúng ta có thể thấy những cải tiến đột phá như vậy. Đặc biệt, cách tiếp cận khai thác sức mạnh của mã nguồn do máy tạo của AppMaster nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của các công nghệ như vậy trong thế giới thiết kế phần mềm và ứng dụng.