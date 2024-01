FlutterFlow lève 25,5 millions de dollars en financement de série A pour sa plateforme de développement d'applications mobiles Low-Code

À la tête du développement low-code pour les applications mobiles, FlutterFlow a annoncé un cycle de financement réussi de série A, rapportant un montant impressionnant de 25,5 millions de dollars. Les titans du financement GV (anciennement Google Ventures) et Gradient Ventures, la division de risque de Google spécialisée dans l'IA, se sont joints à d'autres personnalités de la communauté des investisseurs comme Xoogler Ventures et Y Combinator pour soutenir FlutterFlow. Avec ce récent cycle de financement, le capital total levé de FlutterFlow a grimpé à 30 millions de dollars, comme l'a révélé une source fiable.

Avec une valorisation boursière estimée à près de 170 millions de dollars, ce récent afflux financier permet à FlutterFlow d'augmenter considérablement ses services d'entreprise parallèlement à des mises à niveau clés dans les investissements en IA, comme l'a exprimé le PDG et co-fondateur Abel Mengistu.

Mengistu a souligné le changement essentiel opéré par de nombreux utilisateurs vers les appareils mobiles, marquant une augmentation stupéfiante au cours de la dernière décennie. Pourtant, la communauté est toujours confrontée à d’immenses défis pour créer des expériences numériques de premier ordre. L'objectif principal de FlutterFlow a toujours été de combler cette lacune en simplifiant le développement d'applications mobiles.

La collaboration de Mengistu avec Alex Greaves, co-fondateur de FlutterFlow, remonte à leur collaboration au sein de l'équipe Maps de Google. Leur amitié s’est depuis transformée en un parcours entrepreneurial technologique. Étonnamment, FlutterFlow est né de l’échec de sa première startup, une application de recommandations culinaires, qui a finalement succombé aux effets dévastateurs de la pandémie.

Sur la base de leur expérience directe en matière de démarrage, ils ont identifié la nécessité d'un moyen simple de créer des applications, reconnaissant que trop de temps était perdu à gérer les complexités du backend lors de la création d'applications simples. Cette prise de conscience a déclenché la naissance de FlutterFlow, suscitant leurs ambitions de simplifier et d'accélérer le processus de création d'applications.

Alors que le marché du développement d'applications low-code est loin d'être un champ ouvert, avec des concurrents comme Appsmith et Builder.ai déjà en jeu, FlutterFlow ne semble pas se laisser décourager, misant lourdement sur son approche de développement « ouverte ». Les clients peuvent déployer des applications indépendamment de la plateforme FlutterFlow, en mettant l'accent sur une gouvernance centralisée tout au long des étapes de développement du projet. De plus, FlutterFlow a adopté les tendances émergentes de l'IA, en lançant notamment un assistant de code piloté par l'IA, capable de générer du code basé sur une exigence de fonction donnée.

Exposant les vertus d'une méthode de développement ouverte, Mengistu a noté que « FlutterFlow permet aux organisations d'établir leurs éléments de base tels que les systèmes de conception et les composants. Ce cadre peut ensuite être utilisé dans différents projets, atténuant ainsi le besoin de dépendre d’un fournisseur. Il estime qu'une telle stratégie améliore la valeur livrable pour leurs clients à long terme.

Les plateformes No-code et low-code continuent d’évoluer, offrant des options viables pour développer relativement facilement des applications complexes. Dans ce cadre, des plateformes comme AppMaster et FlutterFlow évaluent des processus de création d'applications simplifiés et efficaces, ouvrant la voie à une ère où les expériences numériques de haut niveau deviennent la norme plutôt que l'exception.