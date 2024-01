FlutterFlow haalt $25,5 miljoen op in serie A-financiering voor zijn Low-Code ontwikkelingsplatform voor mobiele apps

FlutterFlow, toonaangevend op het gebied van low-code -ontwikkeling voor mobiele applicaties, kondigde een succesvolle Series A-financieringsronde aan, die een indrukwekkende $25,5 miljoen opleverde. Financierende titanen GV (voorheen Google Ventures) en Gradient Ventures, de venture-divisie van Google gespecialiseerd in AI, voegden zich bij andere prominente figuren in de investeringsgemeenschap zoals Xoogler Ventures en Y Combinator bij het steunen van FlutterFlow. Met deze recente financieringsronde is het totale opgehaalde kapitaal van FlutterFlow omhooggeschoten naar $30 miljoen, zo blijkt uit een betrouwbare bron.

Met een geschatte marktwaarde van bijna 170 miljoen dollar positioneert deze recente financiële toestroom FlutterFlow om zijn bedrijfsdiensten aanzienlijk op te voeren naast belangrijke upgrades in AI-investeringen, zoals uitgedrukt door CEO en mede-oprichter Abel Mengistu.

Mengistu benadrukte de essentiële verschuiving die veel gebruikers hebben gemaakt naar mobiele apparaten, wat een duizelingwekkende stijging in de afgelopen tien jaar betekent. Toch wordt de gemeenschap nog steeds geconfronteerd met enorme uitdagingen bij het ontwikkelen van hoogwaardige digitale ervaringen. Het primaire doel van FlutterFlow is altijd geweest om deze kloof te overbruggen door de ontwikkeling van mobiele apps te vereenvoudigen.

De samenwerking van Mengistu met Alex Greaves, mede-oprichter van FlutterFlow, dateert uit de tijd dat ze samenwerkten in het Maps-team van Google. Hun vriendschap is sindsdien uitgegroeid tot een technisch ondernemerstraject. Opvallend is dat FlutterFlow voortkwam uit het mislukken van hun eerste startup, een applicatie voor culinaire aanbevelingen, die uiteindelijk bezweek onder de verwoestende gevolgen van de pandemie.

Op basis van hun opstartervaring uit de eerste hand identificeerden ze de behoefte aan een probleemloze manier om apps te bouwen, waarbij ze beseften dat er te veel tijd werd verspild aan het omgaan met backend-complexiteit bij het maken van eenvoudige applicaties. Dit besef leidde tot de geboorte van FlutterFlow en stimuleerde hun ambities om het proces voor het maken van apps te vereenvoudigen en te versnellen.

Hoewel de markt voor het ontwikkelen van low-code -apps verre van een open veld is en concurrenten als Appsmith en Builder.ai al actief zijn, lijkt FlutterFlow zich niet te laten afschrikken en leunt zwaar op zijn ‘open’ ontwikkelingsaanpak. Klanten kunnen applicaties onafhankelijk van het FlutterFlow-platform implementeren, met de nadruk op gecentraliseerd beheer tijdens de ontwikkelingsfasen van projecten. Bovendien heeft FlutterFlow opkomende AI-trends omarmd, met name door de lancering van een AI-gestuurde code-assistent die code kan genereren op basis van een bepaalde functievereiste.

Mengistu lichtte de voordelen van een open ontwikkelingsmethode toe en merkte op dat “FlutterFlow organisaties in staat stelt hun belangrijkste bouwstenen, zoals ontwerpsystemen en componenten, tot stand te brengen. Dit raamwerk kan vervolgens voor verschillende projecten worden gebruikt, waardoor de behoefte aan afhankelijkheid van leveranciers wordt verminderd.” Hij gelooft dat een dergelijke strategie op de lange termijn de leverbare waarde voor hun klanten vergroot.

No-code en low-code platforms blijven zich ontwikkelen en bieden haalbare opties voor het relatief eenvoudig ontwikkelen van complexe applicaties. Binnen dit raamwerk benchmarken platforms als AppMaster en FlutterFlow vereenvoudigde en efficiënte processen voor het bouwen van apps, waarmee ze een tijdperk aanbreken waarin hoogwaardige digitale ervaringen de norm worden in plaats van de uitzondering.