FlutterFlow pozyskuje 25,5 mln dolarów w ramach serii A na platformę do tworzenia aplikacji mobilnych o niskim kodzie

Będąc liderem w rozwoju aplikacji mobilnych low-code, firma FlutterFlow ogłosiła pomyślną rundę finansowania serii A, w ramach której zarobiła imponującą kwotę 25,5 miliona dolarów. Funding Titans GV (wcześniej Google Ventures) i Gradient Ventures, dział venture Google specjalizujący się w sztucznej inteligencji, dołączył do innych wybitnych osobistości społeczności inwestycyjnej, takich jak Xoogler Ventures i Y Combinator, wspierając FlutterFlow. Jak ujawniło wiarygodne źródło, całkowity kapitał pozyskany przez FlutterFlow w ramach ostatniej rundy finansowania wzrósł gwałtownie do 30 milionów dolarów.

Przy szacunkowej wycenie rynkowej bliskiej 170 milionów dolarów, ten niedawny napływ środków finansowych pozwala FlutterFlow na znaczne udoskonalenie usług dla przedsiębiorstw wraz z kluczowymi ulepszeniami inwestycji w sztuczną inteligencję, jak wyraził dyrektor generalny i współzałożyciel Abel Mengistu.

Mengistu podkreślił zasadniczą zmianę, jaką wielu użytkowników dokonało w kierunku urządzeń mobilnych, co oznacza oszałamiający wzrost w ciągu ostatniej dekady. Jednak społeczność nadal stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z zapewnianiem najwyższej jakości doświadczeń cyfrowych. Głównym celem FlutterFlow zawsze było wypełnienie tej luki poprzez uproszczenie tworzenia aplikacji mobilnych.

Współpraca Mengistu z Alexem Greavesem, współzałożycielem FlutterFlow, sięga czasów, gdy pracowali razem w zespole Map Google. Od tego czasu ich przyjaźń przekształciła się w podróż technologiczną i przedsiębiorczą. Co zaskakujące, FlutterFlow wyłonił się z niepowodzenia swojego pierwszego startupu – aplikacji z rekomendacjami kulinarnymi, która ostatecznie uległa niszczycielskim skutkom pandemii.

Bazując na swoich doświadczeniach z pierwszej ręki, zidentyfikowali potrzebę bezproblemowego tworzenia aplikacji, uznając, że zbyt dużo czasu marnowano na zajmowanie się złożonymi problemami zaplecza podczas tworzenia prostych aplikacji. Ta świadomość zapoczątkowała narodziny FlutterFlow, pobudzając ich ambicje uproszczenia i przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji.

Chociaż rynek tworzenia aplikacji low-code jest daleki od otwartego pola, a konkurenci tacy jak Appsmith i Builder.ai już działają, FlutterFlow wydaje się niezrażony, stawiając w dużym stopniu na „otwarte” podejście do programowania. Klienci mogą wdrażać aplikacje niezależnie od platformy FlutterFlow, koncentrując się na scentralizowanym zarządzaniu na wszystkich etapach rozwoju projektu. Co więcej, FlutterFlow uwzględnił pojawiające się trendy w zakresie sztucznej inteligencji, w szczególności wprowadzając asystenta kodu opartego na sztucznej inteligencji, zdolnego do generowania kodu w oparciu o określone wymagania dotyczące funkcji.

Wyjaśniając zalety otwartej metody programowania, Mengistu zauważył, że „FlutterFlow umożliwia organizacjom ustalenie podstawowych elementów składowych, takich jak projektowanie systemów i komponentów. Ramy te można następnie wykorzystać w różnych projektach, eliminując potrzebę polegania na dostawcach. Wierzy, że taka strategia w dłuższej perspektywie zwiększa wartość dostarczaną dla klientów.

Platformy No-code i platformy low-code stale ewoluują, oferując realne możliwości stosunkowo łatwego tworzenia złożonych aplikacji. W tym kontekście platformy takie jak AppMaster i FlutterFlow porównują uproszczone i wydajne procesy tworzenia aplikacji, rozpoczynając erę, w której najwyższej jakości doświadczenia cyfrowe stają się normą, a nie wyjątkiem.