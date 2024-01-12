FlutterFlow, Az Kodlu Mobil Uygulama Geliştirme Platformu için A Serisi Finansmanda 25,5 Milyon Dolar Topladı

Mobil uygulamalar için low-code geliştirme alanında lider olan FlutterFlow , başarılı bir A Serisi fonlama turu gerçekleştirerek 25,5 milyon dolarlık etkileyici bir gelir elde ettiğini duyurdu. Finansman devleri GV (önceki adıyla Google Ventures) ve Google'ın yapay zeka konusunda uzmanlaşmış girişim bölümü Gradient Ventures, FlutterFlow'u desteklemek için Xoogler Ventures ve Y Combinator gibi yatırım topluluğunun diğer önde gelen isimlerine katıldı. Güvenilir bir kaynağın ortaya çıkardığına göre, bu son finansman turuyla birlikte FlutterFlow'un toplam toplanan sermayesi hızla 30 milyon dolara yükseldi.

Tahmini piyasa değeri 170 milyon dolara yaklaşan bu son finansal akış, CEO ve kurucu ortak Abel Mengistu'nun ifade ettiği gibi, FlutterFlow'un yapay zeka yatırımlarındaki önemli yükseltmelerin yanı sıra kurumsal hizmetlerini de önemli ölçüde artırmasını sağlıyor.

Mengistu, birçok kullanıcının mobil cihazlara doğru yaptığı temel değişikliğin son on yılda şaşırtıcı bir artışa işaret ettiğini vurguladı. Ancak topluluk hâlâ üst düzey dijital deneyimler elde etme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya. FlutterFlow'un öncelikli hedefi her zaman mobil uygulama geliştirmeyi basitleştirerek bu boşluğu kapatmak olmuştur.

Mengistu'nun FlutterFlow'un kurucu ortağı Alex Greaves ile olan işbirliği, Google'ın Haritalar ekibinde birlikte çalıştıkları zamanlara kadar uzanıyor. Arkadaşlıkları o zamandan beri teknolojik girişimcilik yolculuğuna dönüştü. Çarpıcı bir şekilde FlutterFlow, bir mutfak tavsiyesi uygulaması olan ilk girişimlerinin başarısızlığından ortaya çıktı ve sonunda salgının yıkıcı etkilerine yenik düştü.

İlk elden başlangıç ​​deneyimlerine dayanarak, basit uygulamalar oluştururken arka uç karmaşıklıklarıyla uğraşırken çok fazla zamanın boşa harcandığının farkına vararak, uygulama geliştirmenin sorunsuz bir yoluna olan ihtiyacı belirlediler. Bu farkındalık FlutterFlow'un doğuşunu ateşledi ve uygulama oluşturma sürecini basitleştirme ve hızlandırma hedeflerini harekete geçirdi.

low-code uygulama geliştirme pazarı, Appsmith ve Builder.ai gibi rakiplerin zaten mevcut olduğu açık bir alan olmaktan uzak olsa da, FlutterFlow kararlı görünüyor ve ağırlıklı olarak "açık" geliştirme yaklaşımına güveniyor. Müşteriler, proje geliştirme aşamaları boyunca merkezi yönetime odaklanarak uygulamaları FlutterFlow platformundan bağımsız olarak dağıtabilirler. Ayrıca FlutterFlow, özellikle belirli bir işlev gereksinimine göre kod üretebilen yapay zeka odaklı bir kod asistanını piyasaya sürerek yeni ortaya çıkan yapay zeka trendlerini benimsedi.

Açık geliştirme yönteminin erdemlerini anlatan Mengistu, şunları kaydetti: "FlutterFlow, kuruluşların tasarım sistemleri ve bileşenleri gibi temel yapı taşlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu çerçeve daha sonra farklı projelerde kullanılabilir ve satıcıya olan güven ihtiyacı azaltılabilir." Böyle bir stratejinin uzun vadede müşterileri için teslim edilebilir değeri artıracağına inanıyor.

No-code ve low-code platformlar gelişmeye devam ederek karmaşık uygulamaları nispeten kolay bir şekilde geliştirmek için uygun seçenekler sunuyor. Bu çerçevede, AppMaster ve FlutterFlow gibi platformlar, basitleştirilmiş ve verimli uygulama geliştirme süreçlerini kıyaslayarak üst düzey dijital deneyimlerin istisnadan ziyade norm haline geldiği bir çağa öncülük ediyor.