تجمع FlutterFlow مبلغ 25.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من السلسلة A لمنصة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

أعلنت FlutterFlow ، الرائدة في مجال تطوير low-code لتطبيقات الهاتف المحمول، عن جولة تمويل ناجحة من السلسلة A، حيث حققت مبلغًا مذهلاً قدره 25.5 مليون دولار. انضم عمالقة التمويل GV (Google Ventures سابقًا) وGradient Ventures، قسم المشاريع في Google المتخصص في الذكاء الاصطناعي، إلى شخصيات بارزة أخرى في مجتمع الاستثمار مثل Xoogler Ventures وY Combinator في دعم FlutterFlow. ومع جولة التمويل الأخيرة هذه، ارتفع إجمالي رأس المال المجمع لشركة FlutterFlow إلى 30 مليون دولار، كما كشف مصدر موثوق.

ومع تقديرات سوقية تقترب من 170 مليون دولار، فإن هذا التدفق المالي الأخير يمكّن FlutterFlow من تعزيز خدماتها المؤسسية بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع الترقيات الرئيسية في استثمارات الذكاء الاصطناعي، كما عبر عن ذلك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك Abel Mengistu.

وشدد منجيستو على التحول الأساسي الذي اتخذه العديد من المستخدمين نحو الأجهزة المحمولة، مما يمثل زيادة مذهلة خلال العقد الماضي. ومع ذلك، لا يزال المجتمع يواجه تحديات هائلة في استخلاص تجارب رقمية رفيعة المستوى. كان الهدف الأساسي لشركة FlutterFlow دائمًا هو سد هذه الفجوة من خلال تبسيط تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

يعود تعاون Mengistu مع Alex Greaves، المؤسس المشارك لـ FlutterFlow، إلى وقت عملهما معًا في فريق خرائط Google. تطورت صداقتهم منذ ذلك الحين إلى رحلة ريادة الأعمال التقنية. ومن اللافت للنظر أن FlutterFlow انبثقت من فشل أول شركة ناشئة لها، وهي تطبيق توصيات للطهي، والتي استسلمت في النهاية للآثار المدمرة للوباء.

واستنادًا إلى تجربتهم المباشرة في بدء التشغيل، فقد حددوا الحاجة إلى طريقة خالية من المتاعب لإنشاء التطبيقات، مدركين أنه تم إهدار الكثير من الوقت في التعامل مع التعقيدات الخلفية عند إنشاء تطبيقات بسيطة. أدى هذا الإدراك إلى ولادة FlutterFlow، مما أثار طموحاتهم لتبسيط وتسريع عملية إنشاء التطبيق.

في حين أن سوق تطوير التطبيقات low-code ليس مجالًا مفتوحًا، مع وجود منافسين مثل Appsmith وBuilder.ai بالفعل، إلا أن FlutterFlow تبدو غير رادع، وتعتمد بشكل كبير على نهج التطوير "المفتوح" الخاص بها. يمكن للعملاء نشر التطبيقات بشكل مستقل عن منصة FlutterFlow، مع التركيز على الإدارة المركزية طوال مراحل تطوير المشروع. علاوة على ذلك، تبنت FlutterFlow اتجاهات الذكاء الاصطناعي الناشئة، ولا سيما إطلاق مساعد تعليمات برمجية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وقادر على إنشاء تعليمات برمجية بناءً على متطلبات وظيفة معينة.

وفي معرض شرحه لفضائل أسلوب التطوير المفتوح، أشار منجيستو إلى أن "FlutterFlow يسمح للمؤسسات بتأسيس وحدات البناء الأساسية الخاصة بها مثل أنظمة التصميم والمكونات. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا الإطار عبر مشاريع مختلفة، مما يخفف من الحاجة إلى الاعتماد على البائعين. وهو يعتقد أن مثل هذه الإستراتيجية تعزز القيمة القابلة للتسليم لعملائها على المدى الطويل.

تستمر المنصات No-code low-code في التطور، مما يوفر خيارات قابلة للتطبيق لتطوير التطبيقات المعقدة بسهولة نسبية. وفي هذا الإطار، تعمل منصات مثل AppMaster وFlutterFlow على قياس عمليات بناء التطبيقات المبسطة والفعالة، مما يجعلها رائدة في عصر تصبح فيه التجارب الرقمية عالية الجودة هي القاعدة، وليس الاستثناء.