FlutterFlow 为其低代码移动应用开发平台筹集了 2550 万美元的 A 轮融资

FlutterFlow引领移动应用程序low-code开发，宣布成功完成 A 轮融资，获得 2550 万美元的融资。资金巨头 GV（前身为 Google Ventures）和 Gradient Ventures（Google 专门从事人工智能的风险投资部门）与 Xoogler Ventures 和 Y Combinator 等投资界的其他知名人士一起支持 FlutterFlow。据可靠消息人士透露，通过最近的这轮融资，FlutterFlow 的融资总额已飙升至 3000 万美元。

据首席执行官兼联合创始人 Abel Mengustu 表示，预计市场估值接近 1.7 亿美元，最近的资金流入使 FlutterFlow 能够大幅提升其企业服务，同时对人工智能投资进行关键升级。

门格斯图强调了许多用户对移动设备的重大转变，这标志着过去十年中用户数量的惊人增长。然而，社区在获得顶级数字体验方面仍然面临着巨大的挑战。 FlutterFlow 的主要目标始终是通过简化移动应用程序开发来弥补这一差距。

Mengustu 与 FlutterFlow 联合创始人 Alex Greaves 的合作可以追溯到他们在 Google 地图团队共事的时期。他们的友谊从此演变成一段科技创业之旅。引人注目的是，FlutterFlow 从他们的第一家创业公司（一款烹饪推荐应用程序）的失败中脱颖而出，该应用程序最终屈服于大流行的破坏性影响。

根据他们的第一手启动经验，他们发现需要一种轻松的方式来构建应用程序，并认识到在创建简单的应用程序时浪费了太多时间来处理后端复杂性。这一认识引发了 FlutterFlow 的诞生，激发了他们简化和加快应用程序创建过程的雄心。

尽管low-code应用程序开发市场远非开放领域，Appsmith 和 Builder.ai 等竞争对手已经在参与其中，但 FlutterFlow 似乎并未被吓倒，并大力依赖其“开放”开发方法。客户可以独立于 FlutterFlow 平台部署应用程序，重点关注整个项目开发阶段的集中治理。此外，FlutterFlow 还拥抱了新兴的人工智能趋势，特别是推出了人工智能驱动的代码助手，能够根据给定的功能需求生成代码。

在阐述开放式开发方法的优点时，Mengistu 指出：“FlutterFlow 允许组织建立其核心构建块，例如设计系统和组件。然后可以在不同的项目中使用该框架，从而减少对供应商的依赖。”他相信，从长远来看，这样的策略可以提高客户的可交付价值。

No-code和low-code平台不断发展，为相对轻松地开发复杂应用程序提供了可行的选择。在此框架内， AppMaster和 FlutterFlow 等平台正在对简化且高效的应用程序构建流程进行基准测试，开创了一个顶级数字体验成为常态而不是例外的时代。