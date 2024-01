FlutterFlow raccoglie 25,5 milioni di dollari in finanziamenti di serie A per la sua piattaforma di sviluppo di app mobili low-code

Alla guida dello sviluppo low-code per applicazioni mobili, FlutterFlow ha annunciato un round di finanziamento di serie A di successo, che ha fruttato l'impressionante cifra di 25,5 milioni di dollari. I titani del finanziamento GV (in precedenza Google Ventures) e Gradient Ventures, la divisione venture di Google specializzata in intelligenza artificiale, si sono uniti ad altre figure di spicco nella comunità degli investitori come Xoogler Ventures e Y Combinator nel sostenere FlutterFlow. Con questo recente round di finanziamento, il capitale totale raccolto da FlutterFlow è salito alle stelle fino a raggiungere i 30 milioni di dollari, come rivelato da una fonte affidabile.

Con una valutazione di mercato stimata vicina ai 170 milioni di dollari, questo recente afflusso finanziario consente a FlutterFlow di potenziare significativamente i suoi servizi aziendali insieme a miglioramenti chiave negli investimenti nell’intelligenza artificiale, come espresso dal CEO e co-fondatore Abel Mengistu.

Mengistu ha sottolineato il passaggio fondamentale che molti utenti hanno intrapreso verso i dispositivi mobili, segnando un aumento sconcertante negli ultimi dieci anni. Tuttavia, la comunità deve ancora affrontare sfide immense nel creare esperienze digitali di alto livello. L'obiettivo principale di FlutterFlow è sempre stato quello di colmare questa lacuna semplificando lo sviluppo di app mobili.

La collaborazione di Mengistu con Alex Greaves, co-fondatore di FlutterFlow, risale al periodo in cui lavoravano insieme nel team di Google Maps. Da allora la loro amicizia si è evoluta in un viaggio imprenditoriale tecnologico. Sorprendentemente, FlutterFlow è nata dal fallimento della loro prima startup, un’applicazione di consigli culinari, che alla fine ha ceduto agli effetti devastanti della pandemia.

Sulla base della loro esperienza di avvio diretta, hanno identificato la necessità di un modo semplice per creare app, riconoscendo che si sprecava troppo tempo affrontando le complessità del backend durante la creazione di applicazioni semplici. Questa consapevolezza ha innescato la nascita di FlutterFlow, stimolando le loro ambizioni di semplificare e accelerare il processo di creazione dell'app.

Sebbene il mercato dello sviluppo di app low-code sia tutt’altro che un campo aperto, con concorrenti come Appsmith e Builder.ai già in gioco, FlutterFlow sembra imperterrito, puntando molto sul suo approccio di sviluppo “aperto”. I clienti possono distribuire le applicazioni in modo indipendente dalla piattaforma FlutterFlow, concentrandosi sulla governance centralizzata durante tutte le fasi di sviluppo del progetto. Inoltre, FlutterFlow ha abbracciato le tendenze emergenti dell’intelligenza artificiale, in particolare lanciando un assistente di codice basato sull’intelligenza artificiale in grado di generare codice in base a un determinato requisito funzionale.

Esponendo le virtù di un metodo di sviluppo aperto, Mengistu ha osservato che “FlutterFlow consente alle organizzazioni di stabilire i propri elementi costitutivi fondamentali come sistemi e componenti di progettazione. Questo framework può quindi essere utilizzato in diversi progetti, mitigando la necessità di dipendenza dai fornitori”. Egli ritiene che tale strategia aumenti il ​​valore offerto ai clienti nel lungo periodo.

Le piattaforme No-code e low-code continuano ad evolversi, offrendo opzioni praticabili per lo sviluppo di applicazioni complesse in modo relativamente semplice. In questo contesto, piattaforme come AppMaster e FlutterFlow stanno mettendo a punto processi di creazione di app semplificati ed efficienti, aprendo la strada a un’era in cui le esperienze digitali di alto livello diventano la norma, piuttosto che l’eccezione.