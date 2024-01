FlutterFlow levanta US$ 25,5 milhões em financiamento Série A para sua plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis de baixo código

Liderando o desenvolvimento de low-code para aplicativos móveis, a FlutterFlow anunciou uma rodada de financiamento da Série A bem-sucedida, arrecadando impressionantes US$ 25,5 milhões. Os titãs de financiamento GV (anteriormente Google Ventures) e Gradient Ventures, a divisão de risco do Google especializada em IA, juntaram-se a outras figuras proeminentes na comunidade de investimentos, como Xoogler Ventures e Y Combinator, no apoio ao FlutterFlow. Com esta recente rodada de financiamento, o capital total levantado da FlutterFlow disparou para US$ 30 milhões, conforme revelado por uma fonte confiável.

Com uma avaliação de mercado estimada em cerca de US$ 170 milhões, esse recente influxo financeiro posiciona a FlutterFlow para aumentar significativamente seus serviços empresariais juntamente com atualizações importantes em investimentos em IA, conforme expresso pelo CEO e cofundador Abel Mengistu.

Mengistu enfatizou a mudança essencial que muitos usuários realizaram em direção aos dispositivos móveis, marcando um aumento impressionante na última década. No entanto, a comunidade ainda enfrenta imensos desafios na obtenção de experiências digitais de alto nível. O principal objetivo do FlutterFlow sempre foi preencher essa lacuna, simplificando o desenvolvimento de aplicativos móveis.

A colaboração de Mengistu com Alex Greaves, cofundador do FlutterFlow, remonta ao tempo em que trabalharam juntos na equipe do Google Maps. Desde então, a amizade deles evoluiu para uma jornada empreendedora em tecnologia. Surpreendentemente, a FlutterFlow surgiu do fracasso da sua primeira startup, uma aplicação de recomendação culinária, que acabou por sucumbir aos efeitos devastadores da pandemia.

Com base em sua experiência inicial de inicialização, eles identificaram a necessidade de uma maneira descomplicada de criar aplicativos, reconhecendo que era desperdiçado muito tempo lidando com complexidades de back-end ao criar aplicativos simples. Essa constatação desencadeou o nascimento do FlutterFlow, estimulando suas ambições de simplificar e agilizar o processo de criação de aplicativos.

Embora o mercado de desenvolvimento de aplicativos low-code esteja longe de ser um campo aberto, com concorrentes como Appsmith e Builder.ai já em jogo, o FlutterFlow parece implacável, apostando fortemente em sua abordagem de desenvolvimento “aberta”. Os clientes podem implantar aplicativos independentemente da plataforma FlutterFlow, com foco na governança centralizada ao longo dos estágios de desenvolvimento do projeto. Além disso, o FlutterFlow adotou tendências emergentes de IA, nomeadamente lançando um assistente de código baseado em IA capaz de gerar código com base em um determinado requisito de função.

Expondo as virtudes de um método de desenvolvimento aberto, Mengistu observou que “o FlutterFlow permite que as organizações estabeleçam seus principais blocos de construção, como sistemas de design e componentes. Essa estrutura pode então ser utilizada em diferentes projetos, mitigando a necessidade de dependência do fornecedor.” Ele acredita que tal estratégia aumenta o valor entregável para seus clientes no longo prazo.

As plataformas No-code e low-code continuam a evoluir, oferecendo opções viáveis ​​para o desenvolvimento de aplicações complexas com relativa facilidade. Dentro desta estrutura, plataformas como AppMaster e FlutterFlow estão avaliando processos de construção de aplicativos simplificados e eficientes, abrindo caminho para uma era em que experiências digitais de alto nível se tornam a norma, e não a exceção.