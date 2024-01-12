FlutterFlow привлекает 25,5 млн долларов США в рамках серии A для своей платформы разработки мобильных приложений с низким кодом

Компания FlutterFlow , возглавляющая разработку мобильных приложений low-code, объявила об успешном раунде финансирования серии А, заработав впечатляющие 25,5 миллионов долларов. Финансирующие титаны GV (ранее Google Ventures) и Gradient Ventures, венчурное подразделение Google, специализирующееся на искусственном интеллекте, присоединились к другим видным деятелям инвестиционного сообщества, таким как Xoogler Ventures и Y Combinator, в поддержке FlutterFlow. Как сообщил надежный источник, благодаря этому недавнему раунду финансирования общий привлеченный капитал FlutterFlow взлетел до 30 миллионов долларов.

По оценкам генерального директора и сооснователя компании Абеля Менгисту, учитывая, что оценочная рыночная стоимость компании приближается к 170 миллионам долларов, этот недавний финансовый приток позволит FlutterFlow значительно расширить свои корпоративные услуги наряду с ключевыми обновлениями инвестиций в искусственный интеллект.

Менгисту подчеркнул существенный сдвиг, который многие пользователи предприняли в отношении мобильных устройств, отметив ошеломляющий рост за последнее десятилетие. Тем не менее, сообщество по-прежнему сталкивается с огромными проблемами в получении высококачественного цифрового опыта. Основной целью FlutterFlow всегда было устранение этого разрыва за счет упрощения разработки мобильных приложений.

Сотрудничество Менгисту с Алексом Гривзом, соучредителем FlutterFlow, началось еще во время их совместной работы в команде Google Maps. С тех пор их дружба переросла в технологическое предпринимательство. Поразительно, что FlutterFlow возникла в результате провала своего первого стартапа — приложения для кулинарных рекомендаций, которое в конечном итоге уступило разрушительным последствиям пандемии.

Основываясь на своем собственном опыте запуска, они определили необходимость простого способа создания приложений, признав, что слишком много времени тратится на решение сложностей серверной части при создании простых приложений. Это осознание послужило толчком к рождению FlutterFlow, что побудило их стремление упростить и ускорить процесс создания приложений.

Хотя рынок разработки приложений low-code далеко не открыт, и в нем уже участвуют такие конкуренты, как Appsmith и Builder.ai, FlutterFlow, похоже, это не смущает, делая ставку на свой «открытый» подход к разработке. Клиенты могут развертывать приложения независимо от платформы FlutterFlow, уделяя особое внимание централизованному управлению на всех этапах разработки проекта. Кроме того, FlutterFlow воспользовался новыми тенденциями в области искусственного интеллекта, в частности, запустив помощника по написанию кода на основе искусственного интеллекта, способного генерировать код на основе заданных функциональных требований.

Рассказывая о достоинствах открытого метода разработки, Менгисту отметил, что «FlutterFlow позволяет организациям создавать свои основные строительные блоки, такие как системы проектирования и компоненты. Затем эту структуру можно будет использовать в различных проектах, уменьшая необходимость зависимости от поставщиков». Он считает, что такая стратегия повышает конечную ценность для клиентов в долгосрочной перспективе.

Платформы No-code и low-code продолжают развиваться, предлагая жизнеспособные варианты для относительно простой разработки сложных приложений. В рамках этой структуры такие платформы, как AppMaster и FlutterFlow, оценивают упрощенные и эффективные процессы создания приложений, открывая эпоху, когда высококачественный цифровой опыт становится нормой, а не исключением.