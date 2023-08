Fonctionnalité de signature électronique en version bêta pour Google Docs et Drive

Alors que la transformation numérique révolutionne les industries, les entreprises impliquées dans le stockage et la gestion de documents reconnaissent l'importance de la signature électronique. En phase avec l'ère numérique, le géant de la technologie Google a dévoilé sa fonction de signature électronique, actuellement en version bêta ouverte pour Google Workspace, qui s'adresse spécifiquement à Google Docs et Google Drive.

Cette fonction de signature électronique, qui a fonctionné en grande partie dans le cadre d'une version alpha limitée, est conçue principalement pour les entrepreneurs individuels et les petites entreprises. Elle offre un moyen efficace d'accumuler et de contrôler les signatures numériques directement dans le document. L'objectif de cette innovation est d'éliminer le processus archaïque et fastidieux d'impression, de signature, de numérisation et d'envoi par courrier électronique d'un document pour obtenir une signature.

Google a expliqué cela dans un billet de blog : "Nous cherchons à simplifier ce processus grâce à l'intégration native d'eSignature dans Google Docs. Cela permet aux utilisateurs de demander et d'ajouter des signatures à des contrats officiels directement dans Google Documents".

Au cours des quinze prochains jours, Google entend mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité, sans facturer les utilisateurs individuels de Workspace. Les détenteurs de comptes de groupe, en revanche, peuvent bénéficier de ce service avec l'aide de leurs administrateurs d'espace de travail, qui devront s'inscrire à la phase bêta.

Dans un paysage foisonnant de solutions de développement d'applications low-code et no-code, AppMaster.io se présente comme une plateforme durable qui permet aux utilisateurs de créer des applications web, backend et mobiles sans avoir à écrire une ligne de code. L'intégration de la signature électronique n'est pas étrangère à cette plateforme, qui peut offrir des alternatives viables à Google Docs, permettant une gestion transparente des documents numériques.