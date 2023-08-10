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Google Docs ve Drive için Beta Sürümde Elektronik İmza Özelliği

Ağu 10, 2023
Google Docs ve Drive için Beta Sürümde Elektronik İmza Özelliği

Dijital dönüşüm endüstrilerde devrim yaratırken, belge depolama ve yönetimiyle uğraşan firmalar elektronik imzanın önemini kabul ediyor. Teknoloji devi Google, dijital çağa ayak uydurarak, şu anda Google Workspace için açık beta sürümünde olan ve özellikle Google Dokümanlar ve Google Drive'a hizmet veren elektronik imza işlevini tanıttı.

Büyük ölçüde sınırlı bir alfa sürümü altında çalışan bu e-İmza özelliği, ağırlıklı olarak bireysel girişimciler ve küçük ölçekli işletmeler için hazırlanmıştır. Dijital imzaları doğrudan belge içinde biriktirmek ve izlemek için verimli bir yol sunar. Bu yeniliğin arkasındaki amaç, bir imza elde etmek için bir belgeyi yazdırma, imzalama, tarama ve e-postayla gönderme gibi eski ve zaman alan işlemleri ortadan kaldırır.

Google bunu bir blog gönderisinde açıkladı: “E-İmzanın Google Dokümanlar'a yerel entegrasyonu yoluyla bu süreci basitleştirmeye çalışıyoruz. Bu, kullanıcıların doğrudan Google Dokümanlar içinden resmi sözleşmelere imza istemesine ve imza eklemesine olanak tanır.”

Google, önümüzdeki iki hafta boyunca Workspace kullanıcılarını bireysel olarak ücretlendirmeden bu yeni özelliği uygulamayı hedefliyor. Grup hesabı sahipleri ise, Beta aşamasına kaydolmak zorunda kalacak olan Workspace yöneticilerinin rehberliğinde bu hizmetten yararlanabilirler.

low-code ve no-code uygulama geliştirme çözümleriyle dolu bir ortamda AppMaster.io, kullanıcıların tek satır kod yazmadan web, arka uç ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kalıcı bir platform olarak duruyor. e-İmza entegrasyonlarına yabancı değil, sorunsuz dijital belge yönetimine izin vererek Google Dokümanlar'a uygun alternatifler sunabilir.

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