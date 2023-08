Functie voor elektronische handtekening op bètaversie voor Google Documenten en Drive

Nu digitale transformatie een revolutie in de industrie teweegbrengt, erkennen bedrijven die betrokken zijn bij de opslag en het beheer van documenten het belang van de elektronische handtekening. Om gelijke tred te houden met het digitale tijdperk heeft technologiegigant Google zijn elektronische handtekeningfunctie onthuld, die momenteel in open bèta is voor Google Workspace, specifiek voor Google Docs en Google Drive.

Deze functie voor elektronische handtekeningen, die grotendeels in een beperkte alfa-versie beschikbaar was, is vooral bedoeld voor individuele ondernemers en kleinschalige bedrijven. Het biedt een efficiënte route om digitale handtekeningen direct in het document te verzamelen en te controleren. De bedoeling achter deze innovatie is om een einde te maken aan het archaïsche en tijdrovende proces van het afdrukken, ondertekenen, scannen en e-mailen van een document om een handtekening te verkrijgen.

Google lichtte dit toe in een blogbericht: "We willen dit proces vereenvoudigen door de ingebouwde integratie van eSignature in Google Docs. Hierdoor kunnen gebruikers rechtstreeks in Google Documenten handtekeningen aanvragen en toevoegen aan officiële contracten."

In de loop van de komende twee weken wil Google deze nieuwe functie implementeren, zonder individuele Workspace-gebruikers hiervoor te laten betalen. Houders van groepsaccounts daarentegen kunnen gebruikmaken van deze dienst met de hulp van hun Workspace-beheerders, die zich moeten aanmelden voor de bètafase.

