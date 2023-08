Funkcja podpisu elektronicznego w wersji beta dla Dokumentów i Dysku Google

W miarę jak cyfrowa transformacja rewolucjonizuje branże, firmy zajmujące się przechowywaniem i zarządzaniem dokumentami doceniają znaczenie podpisu elektronicznego. Nadążając za erą cyfrową, gigant technologiczny Google zaprezentował funkcję podpisu elektronicznego, obecnie w otwartej wersji beta dla Google Workspace, obsługującej w szczególności Dokumenty Google i Dysk Google.

Ta funkcja podpisu elektronicznego, która działała głównie w ograniczonej wersji alfa, jest przeznaczona głównie dla indywidualnych przedsiębiorców i małych firm. Oferuje ona skuteczną drogę do gromadzenia i monitorowania podpisów cyfrowych bezpośrednio w dokumencie. Intencją tej innowacji jest wyeliminowanie archaicznego i czasochłonnego procesu drukowania, podpisywania, skanowania i wysyłania pocztą elektroniczną dokumentu w celu uzyskania podpisu.

Google wyjaśniło to w poście na blogu: "Chcemy uprościć ten proces poprzez natywną integrację podpisu elektronicznego w Dokumentach Google. Umożliwia to użytkownikom żądanie i dołączanie podpisów do oficjalnych umów bezpośrednio w Dokumentach Google".

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Google zamierza wdrożyć tę nową funkcję bez pobierania opłat od indywidualnych użytkowników Workspace. Z drugiej strony posiadacze kont grupowych mogą korzystać z tej usługi pod kierunkiem administratorów Workspace, którzy będą musieli zarejestrować się w fazie beta.

